Fogyni szeretnél? Ezek a gyümölcsök segíthetnek

Sokan azért mellőzik a gyümölcsöket, mert úgy tartják, sok bennük a cukor. Pedig ez nem mindegyikre igaz – vannak, amelyek kimondottan segíthetik a fogyást, a tudósok szerint is. A medicaldaily.com a StudyFinds-ra hivatkozva sorolta most fel ezek közül a legjobbakat: következzenek a legegészségesebb alakbarát finomságok!

Az egész család kedvence, az eper

Antioxidáns hatású, sok benne a rost, emellett alacsony cukor- és kalóriatartalmú, nem mellesleg pedig nagyon finom is az eper. Így nemcsak a fogyni vágyók egyik elsőszámú kedvence, hanem gyakorlatilag az egész család szereti. A tudomány álláspontja szerint további előnyei is vannak az eperfogyasztásnak. A Critical Reviews in Food Science and Nutrition folyóiratban megjelent áttekintés szerint hatékony gyulladáscsökkentő is, illetve csökkenheti a vércukorszintet és a szívbetegségek kockázati tényezőjét.

Görögdinnye, a nyár sztárja

Mindenki kedvenc nyári gyümölcséből is érdemes minél többet fogyasztani. Egy, a Nutrients című folyóiratban 2019-ben megjelent tanulmány szerzői arra jöttek rá, hogy a görögdinnye fogyasztása jelentősen csökkenheti a testsúlyt, a testtömegindexet (BMI), a derék-csípő arányt és a szisztolés vérnyomást.

Emellett a gyümölcs tápanyagtartalma is lenyűgöző. 92 százaléka víz, és minden egyes lédús falatja gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban, például A-, B6- és C-vitaminban, likopinban, aminosavakban és antioxidánsokban. A Live Science szerint ezek mellett még egy kis káliumot is tartalmaz.

A grapefruit finom, egészséges, ráadásul a fogyásunkat is segíti. Fotó: Getty Images

Egy kis avokádóra sem kell nemet mondani

A Journal of the American Heart Association című folyóiratban tavaly jelent meg egy tanulmány, amely szerint az avokádó fogyasztása csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát az amerikai felnőttek körében. Egy 2021-es tanulmány pedig a szív egészségére gyakorolt előnyei mellett azt is megállapította, hogy az avokádó a nőknél a hasi zsír eloszlását egészségesebb irányba változtatja meg.

Grapefruit, a fogyókúrák sztárja

A Johns Hopkins Medicine dicsérte a grapefruitot, mert vitaminokban, ásványi anyagokban és tápanyagokban gazdag, egészséges élelmiszer, annak ellenére, hogy a görögdinnyéhez hasonlóan nagyrészt vízből áll. Azt írták róla, hogy a fanyar gyümölcs gazdag rostokban, amelyek segíthetnek csökkenteni a gyulladást és szabályozni a vérnyomást.

A grapefruit rosttartalma miatt jót tesz a bélrendszernek, ami a jó baktériumok szaporodását is elősegítheti. Rendszeres fogyasztása pedig segíthet a fogyásban is, mert hosszabb ideig tartó teltségérzetet ad.

Ananásszal a plusz kilók ellen

Egy 2018-ban publikált tanulmány a nyers ananászlé elhízásellenes hatását mutatta ki, magas zsírtartalmú étrend okozta elhízás esetén. A súlycsökkentő előnyein túl az ananászról azt is megállapították, hogy erősíti a csontokat, lerövidíti a vírusos és bakteriális fertőzéseket, és segíthet javítani a sperma minőségét. A WebMD szerint arra is van bizonyíték, hogy a gyümölcs segíthet a rák megelőzésében.

De a diétázók többsége egyszerűen finom íze miatt szereti – emellett azért is érdemes lehet fogyasztani, mert emésztés- és hangulatjavító hatással is lehet ránk a tudósok szerint.

