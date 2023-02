Ezek a legjobb vitaminok szemünk egészségéért

Azt mindannyian tudjuk, hogy egészségünk védelméért olykor érdemes a természetes vitaminpótláson felül – célzottan – étrend-kiegészítőt is szedni. Akkor sem árt az odafigyelés, ha egy-egy területet szeretnénk megerősíteni, esetleg javítani. Ha például szemünk egészségéért tennénk többet, a már jól ismert A-vitamin mellett érdemes az alábbiak közül is válogatni – írta összefoglalójában az aarp.org.

Szemünk egészségéért is tennünk kell. Fotó: Getty Images

Milyen vitaminokat érdemes szedni?

Bár az A-vitamin fontosságáról mindenki hallott már, nem hagyhatjuk ki a felsorolásból, hiszen elengedhetetlen látásunk megőrzése érdekében. Hiánya szürkületi vakságot okozhat, ami előrehaladott állapotban akár maradandó vaksághoz is vezethet. Pótolhatjuk A-vitaminnal dúsított élelmiszerek, például máj, vagy tejtermékek fogyasztásával, valamint előanyagát, a béta-karotint tartalmazó zöldségek, például sárgarépa étrendünkbe való beiktatásával.

A lutein és a zeaxantin pótlására is érdemes odafigyelni, ha tenni szeretnénk szemünk egészségéért. Ezek a karotinoidok családjába tartoznak, és a szemszövetben is jelen vannak. Úgy viselkednek, mint egyfajta napszemüveg, amely védi a retinát az UV-károsodástól. Gyakran együtt találhatók meg az élelmiszerekben, például a bogyós gyümölcsökben, a brokkoliban, a papayában, az őszibarackban, a mangóban. De a leveles zöldségek – mint például a mángold vagy a spenót – is bőségesen tartalmazzák ezeket.

A C- és az E-vitamint érdemes együtt szedni

Egy, az étrend és a szürke hályog kockázatának kapcsolatát vizsgáló 2013-as spanyol tanulmány szerzői megállapították, hogy minél több C- és E-vitamint tartalmazó élelmiszert fogyaszt valaki, annál kisebb lehet a szürke hályog kialakulásának kockázata. Ezeket a vitaminokat számos élelmiszer fogyasztásával pótolhatjuk, akár egyszerre is.

Érdemes például egy spenótos salátát összedobni olívaolajos öntettel, napraforgómaggal és egy kis eperrel. A spenót és az eper C-vitamint tartalmaz (számos más egészséges tápanyaggal együtt), az olívaolaj és a napraforgómag pedig E-vitaminban gazdag.

Szemünk egészségének megőrzéséért fogyasszunk omega-3 zsírsavakat is! Ezektől „olajozottabban” működhet a szemünk, vagyis enyhülhet a szemszárazság. Ezáltal jelentősen csökkenhet az égő, szúró érzés, ami sokaknak okoz kellemetlenséget a mindennapokban. Érdemes zsíros halakat enni, például lazacot, makrélát és szardíniát. A növényi források közül pedig előnyben részesíthetjük a lenmagot, a diót és a chia magot, de akár a repce- vagy a lenmagolajat is.

