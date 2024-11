Jelentősen csökkenhet a koleszterinszinted, ha ezt szeded

Az omega-11 tartalmú halolaj csökkentheti a koleszterinszintet – tájékoztatta Facebook-követőit az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. Az állítást egy friss norvég kutatás eredményeire alapozták.

Az omega-11 tartalmú halolaj csökkentheti a koleszterinszintet. Fotó: Getty Images

Érdekes megállapítások

A kutatók megállapították, hogy az omega-11-ben gazdag halolajok rendszeres fogyasztásával jelentősen csökkenés érhető el a koleszterinszint terén. Eközben viszont az EPA/DHA-tartalmú halolajok csak csekély vagy semmilyen hatást sem gyakorolnak a koleszterinszintre, az inzulinérzékenységre vagy a glükózszintre.

Jobb ma egy hering, mint holnap két szardella

Egy öthetes, kísérleti állatokon végzett vizsgálat során az alanyok egy részének cetoleinsavat tartalmazó, omega-11-ben gazdag heringolajat, más egyedeknek cetoleinsavat nem tartalmazó szardellaolajat, a többi állatnak pedig szójababolajat adtak.

A vizsgálat végén az összkoleszterinszint 14 százalékkal alacsonyabb volt a heringolajat fogyasztó állatoknál mind a szardellaolajat fogyasztókhoz, mind a kontrollcsoporthoz képest” – közölték.