A legjobb tojáshelyettesítők

Vegánnak lenni nem feltétlenül jelenti, hogy le kell mondanunk a kedvenc ételeinkről. Ha például valamibe tojás kell, akkor nyugodtan elkészíthetjük, egyszerűen csak meg kell hozzá találnunk a leginkább megfelelő helyettesítőt.

A tojásnak főzésnél, sütésnél több funkciója is van: összetartja az ételt, nedvességet biztosít, segít, hogy az étel megemelkedjen vagy megtartsa a formáját, a tojásos lekenés pedig fényt ad egyes süteményeknek.

Mit válasszunk tojás helyett?

Egy jó tojáshelyettesítő szintén képes ezek jó részére. Az egyik legmeglepőbb, ami tojás helyett bevethető, az aquafaba, amely nagyon különleges dolognak hangozhat, pedig valójában nem más, mint a folyadék, amelyet a konzerv babról leszűrünk. Használható vegán tortákba, kenyérbe, kekszekbe, palacsintába, pitébe és zöldségfasírtba is. Egy nyers tojást nagyjából 3 evőkanálnyi ilyen folyadékkal tudunk kiváltani.

A tofu sokoldalúan felhasználható alternatíva a vegánoknak (Fotó: 123rf)

Szintén bevethető tojás helyett a tofu, amely mindennek képes felvenni az ízét, amivel összekeverik, éppen ezért vegán"rántották" és "tojássaláták" készítéséhez is ideális. 3 evőkanál pürésített selyemtofu körülbelül 1 tojásnak felel meg sütésnél. Ha azt szeretnénk, hogy a süti szépen megemelkedjen, adjunk hozzá 1/8 teáskanál sütőport is. Rántotta és tojássaláta készítéséhez keményebb tofut törjünk össze villával - egy tojást negyedcsészényi mennyiséggel helyettesíthetünk. Tortákra, brownie-ba, sodókba vagy a quiche nevezetű francia lepénybe is használhatjuk.

Lenmag, gyümölcs, zöldség

Kipróbálhatjuk a vízbe áztatott lenmagot is, amely nagyon egészséges, hiszen tele van értékes anyagokkal. Ha tehetjük, inkább lenmagtöretet vásároljunk, és ne egész lenmagot. Egy tojás kiváltásához keverjünk össze egy evőkanálnyi magot 3 evőkanál vízzel, amihez szükség esetén 1/8 teáskanál sütőport is keverhetünk. Vegán kekszekhez, gofrihoz, brownie-hoz, palacsintához és kenyerekhez is jó választás.

Gyümölcs is lehet tojáshelyettesítő: a süteményekbe például almaszósz vagy összetört banán is kerülhet. Sőt zöldségekkel is próbálkozhatunk, például édesburgonyával, krumpli- és sütőtökpürével vagy összetört avokádóval. Három evőkanál püré felel meg egy tojásnak. Muffinokba, palacsintába, zöldségfasírtokba is kerülhet belőlük. Emellett a bioboltokban, reformboltokban is kaphatók különféle tojáshelyettesítők, amelyeket kifejezetten arra fejlesztettek ki, hogy úgy viselkedjenek sütés és főzés közben, mint a tojás - ezekkel is érdemes kísérletezni.

