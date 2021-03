4 ok, miért legyen citromfű a konyhában

A citromfű az egyik legértékesebb gyógynövényünk, jótékony hatásait kicsik és nagyok is bátran élvezhetik. Íme, 4 ok, amiért érdemes otthon tartani belőle.

cserépbe ültetve frissen, vagy tasakokba téve szárított formában vásárolhatjuk meg. Előbbit ételek, italok ízesítésére is használhatjuk, utóbbi elsősorban 4 pozitív tulajdonságát mutatjuk meg, amikért érdemes a kamrában tárolni belőle. A mentához hasonlóan a citromfű is az ajakosvirágúak családjába tartozik, viszont vadon nem nő, ígyElőbbit ételek, italok ízesítésére is használhatjuk, utóbbi elsősorban tea készítésére kiváló. Bármelyik formáját részesítjük is előnyben, a citromfű jótékony hatásai mindenképpen érvényesülnek. Mi mostmutatjuk meg, amikért érdemes a kamrában tárolni belőle.

1. Nyugtat és segít az álmatlanságban Mai rohanó, stresszes életformánk nem éppen idegrendszer kímélő. Sokan idegesek, feszültek, és még többen küzdenek álmatlansággal. A citromfű remek idegerősítő és nyugtató, így ha napközben érezzük, hogy felmegy a pumpa, kortyolgassunk el egy bögre citromfű teát. Hasonlóképpen tegyünk lefekvés előtt is, fél órával az ágyba bújás előtt igyunk egy csészényit belőle.

2. Segíti a fogyókúrát Bár a citromfű elsődleges tulajdonságai között nyugtató hatása szerepel, a fogyókúrában is számíthatunk rá. Segíti az emésztőrendszer munkáját, de remek epe- és vízhajtó, és a máj működését is serkenti. Emellett izzasztó hatása is ismert, mely szintén segítségünkre lehet a feles kilók leadásában. A megfelelő hatás érdekében tartsunk citromfűtea kúrát, azaz igyunk meg egy csomaggal belőle.



3. Frissít, energizál A citromfű mellett a levendula is hatásos lehet az idegek megnyugtatásában, de míg a levendula úgy nyugtat, hogy közben elálmosít, addig a citromfű épp ellenkezőleg hat, felpezsdíti, felfrissíti a szervezetet, és energiával látja el. Ha mindkét növény áldásos hatásait szeretnénk kiélvezni, este inkább levendulát használjunk, míg napközben citromfüvet. Ha a tea unalmassá válna, használjuk frissen a növényt, és tegyük frissítőként salátára, húsok és halak mellé, vagy csak egyszerűen egy pohár vízbe. Ha délután ólmos fáradtság venne erőt rajtunk, próbálkozzunk ezekkel a módszerekkel.

4. Külsőleg ajakherpeszre, ízületi fájdalmakra A citromfű illóolaját gyakran használják különböző nyugtató krémek alapanyagaként, de ezt a tulajdonságát mi is kipróbálhatjuk otthon, ha fürdővizünkbe teszünk belőle. Használat előtt az illóolajat egy kevés tejben vagy tejszínben oldjuk fel, és így öntsük a fürdővízbe, máskülönben allergiás reakciókat válthat ki a bőrön. A citromfüves víz segít meghűlés, valamint ízületi fájdalmak esetén. Külsőleg jól alkalmazható ajakherpeszre is: dörzsöljünk össze tenyereink között néhány levél friss citromfüvet, hogy illóolaja hozzáférhető legyen, majd kenegessük be vele a herpeszt. A mentához hasonlóan a leveleket rágcsálva, leheletünket is frissíthetjük vele.