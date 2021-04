Csak szénhidtrátszegény táplálkozással lehet biztosan lefogyni

A szénhidrátszegény diéták valóban hatásosak, illetve viszonylag rövid idő alatt hoznak látványos eredményt - leginkább azért, mert a szervezetben felhalmozódott folyadékot segítenek kihajtani. Ugyanakkor sokak szervezetére és energiaszintjére negatívan hat, ha drasztikusan csökkentik ennek a tápanyagnak a bevitelét, így nem mindenki számára ez a legjobb megoldás.

Sok olyan fogyókúrás tévhit él a köztudatban, amely ronthatja a diéták sikerességét

Nem szabad este hat után enni

Ez így nem igaz, attól is függ, hogy ki mikor kel és mikor fekszik le. Emellett már több kutatás is igazolta, hogy valójában a teljes napi kalóriabevitel számít, nem pedig az, hogy mikor esszük meg az adagjainkat. Amíg kevesebb kalóriát viszünk be, mint amennyit elégetünk, addig jó eséllyel fogyni fogunk.

Több kisebb étkezés jobb, mint három főétkezés

Ez sem igaz, valójában a dolog csak akkor működik, ha pontosan kiszámoljuk minden étkezésünk kalóriatartalmát. Több kutatás is igazolja, hogy több étkezés esetén sokkal könnyebb túlenni magunkat.

Minél többet edzünk, annál többet fogyunk

A sport esetében is igaz, hogy nem a mennyiség számít, hanem a minőség. Hiába töltünk napi két órát a teremben, ha nincs megfelelő edzéstervünk, miközben már heti négyszer harminc perces tréningezéssel is elérhetünk látványos eredményeket.

Az edzés csak akkor hatásos, ha izomlázunk van

Sokan még mindig hisznek abban, hogy csak az az edzés minősül hatékonynak, amely után másnap szinte mozdulni sem tudnak az izomláztól. Csakhogy ez nem igaz, azizomlázkialakulását számos faktor befolyásolja, a hatékonyságnak pedig szinte semmi köze a dologhoz.

Forrás: brightside.me