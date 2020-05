Mandulakő is okozhat szájszagot

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2015. június 16. 11:46 Módosítva: 2020. május 17. 12:12

Kövek több ponton is kialakulhatnak a szervezetben. A vese- és epekő mellett a mandulákban is létrejöhetnek kemény és olykor fájdalmas képződmények. Jelenlétükre a kellemetlen lehelet is felhívhatja a figyelmet.

