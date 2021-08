Különleges fogászati ellátás indult itthon

Az orvos-beteg kommunikáció elég nehézkes, és még az ép képességekkel rendelkezők is szorongva mennek el a vizsgálatokra. Ráadásul az orvos utasításainak pontos megértése sokszor még a hallóknak is gondot jelenthet, a siketek és nagyothallók számára pedig ez egy igazán nagy kihívás. Érdekes megfigyelni, hogy a siketekkel sokan automatikusan hangosabban beszélnek - ám hiába az erőlködés, ez nem segít.

Már hallássérültbarát ellátás is elérhető Magyarországon. Fotó: illusztráció: Getty Images

Sokszorosan nehezített a terep

Ha az egészségünkről van szó, természetes, hogy kiszolgáltatottnak érezzük magunkat az orvosnál. Azonban egy hallássérült sokkal nagyobb stressznek van kitéve a legegyszerűbb kommunikáció során is, mint az, aki ép képességekkel született. Egy hallássérültnél hatványozottabb formában jelentkezik a kapcsolatteremtés nehézsége: nem elég, hogy szájról kell olvasni, hanem több mindenre kell egyidejűleg figyelni a beszélgetés során. Ráadásul azok, akik siketen születtek, nem is igazán tudnak szájról olvasni, az egészségügyben a koronavírus-járvány miatt kötelezővé tett maszkhordás pedig csak tovább rontja az esélyeket.

Akadálymentesen az időpontfoglalástól az ellátásig

A siketek és nagyothallók könnyebb kommunikációját segíti egy budapesti kezdeményezés. Egy fővárosi fogászati rendelőhálózat hallássérültbarát ellátást vezetett be, amely már két rendelőben is elérhető: az V. és a XI. kerületben. "Két, speciális képzésen részt vett munkatársunk - a fogorvosunk és fogászati asszisztensünk - is magabiztosan használja a jelnyelvet, így rendelőinkben siket és nagyothalló pácienseket egyaránt el tudunk látni" - ismertette Aranyi Rita, a MindentMent Fogászat igazgatója.

Személyes motivációk

Az igazgató azt is elárulta, mi motiválta a rendelő dolgozóit arra, hogy megtanuljanak jelelni. Csömörné Balogh Andrea fogászati asszisztens azért tanult jelnyelvet, mert az anyósa siket és jelnyelven kommunikál, ő pedig szeretett volna beszélgetni vele. A másik motivációja pedig az volt, hogy korábban már sok siket pácienssel találkozott, és látta, hogy mekkora a gond, hogy nem tudják a hallássérülteket részletesen tájékoztatni a fogászati problémákról és kezelésekről, például a gyökérkezelésről, a foghúzásról, a fogpótlásról vagy az ínybetegségek gyógyításáról.

Kutvölgyi Ida doktornő pedig egy nyaralás alkalmával találkozott egy házaspárral, ahol a férfi siket volt, és a társaságból sokan kiközösítették. A fogorvos azonban odament hozzá és megkérte, hogy tanítsa meg pár jelre. Az eset után Kutvölgyi doktornő beiratkozott egy tanfolyamra és alapszinten megtanulta a jelnyelvet.