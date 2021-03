Kattog az állkapcsa? Ez lehet a gond

Ízületi betegség miatt fájdalmas lehet az állkapocs mozgatása is, de sokszor előfordul, hogy a betegnek állandóan fáj a feje. Ezért rendszeresen előfordul, hogy a betegek fájdalomambulanciára, neurológushoz mennek, és csak hosszú idő után jutnak el a klinikára.

A tapasztalatok szerint az ízületi problémákkal küszködő betegek nagy részének helytelen a testtartása, előre görnyednek, a fejük, nyakuk is előre tolódik, így az állkapocs helyzete sem megfelelő, és ízületi panaszokhoz vezethet. De például a folyamatos rágózás is állandó megterhelést jelent a rágó ízületeknek - ez is okozhat bajt.A betegek kétharmada nő, zömében középkorúak. A- Hermann szerint - két alapvető oka lehet. Az egyik pszichés: szorongás vagy akár tartós stressz miatt is kialakulhat állandó állkapocs-szorítás éjszakai fogcsikorgatás . A betegség másik gyakori oka az lehet, hogy a fogtömés vagy fogpótlás nem engedni az állkapocs szabad mozgását és amennyiben a fogak nem szabályosan állnak, a két csont nem természetes módon viszonyul egymáshoz, szabálytalanul, rosszul mozog, az állandó felemás megterhelés megbetegítheti az ízületet.