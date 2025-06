Az életedet is meghosszabbítják ezek az ételek - újabb érv az étcsoki mellett

A flavonoidok jótékony hatásairól számos tanulmány készült már. Ez a növényvilágban igencsak elterjedt vegyületcsoport számos előnyös tulajdonsággal bír, egy frissen publikált kutatás szerint a rendszeres fogyasztása védheti bizonyos krónikus betegségektő, és hozzásegíthet minket a hosszabb, egészségesebb élethez - írja a Science Alert.

Így hat ránk a flavonoidokban gazdag étrend

Ezek a természetes növényi vegyületek megtalálhatók többek között teákban, bogyós gyümölcsökben, de nagy arányban tartalmazza például az étcsokoládé is. Korábbi kutatásokban már kimutattak összefüggéseket a flavonoidokban gazdag ételek és a kardiovaszkuláris (szív-érrendszeri) rizikótényezők - például a magas vérnyomás - között. Ezek az antioxidáns hatású flavonoidok lassítják, vagy megelőzik az oxidatív folyamatokat, melyeket a szabadgyökök indítanak el, és sejtkárosodáshoz, szívbetegség és más egészségügyi problémák kialakulásához vezetnek.

Az étcsokoládéban lévő flavonoidok is védik az egészségünket. Fotó: Getty Images

Egy nemzetközi kutatócsoport most csaknem 125 ezer, 40 éves vagy annál idősebb felnőtt adatait elemezte az Egyesült Királyságban. Összevetették a tanulmányban résztvevők étrendjét az egészségi állapotukkal, több évig megfigyelték, hogy mit ettek és milyen betegségek alakultak ki náluk. „Azt már jó ideje tudjuk, hogy az étrendi flavonoidok - ezek a számos ételben és italban természetesen jelen lévő erős bioaktív anyagok - fokozott bevitele csökkentheti a szívbetegségek, a 2-es típusú cukorbetegség és a Parkinson-kórhoz hasonló neurológiai állapotok kialakulásának kockázatát” – mondja Aedín Cassidy táplálkozáskutató, a belfasti Queen's University munkatársa.

A tanulmányban résztvevők legfontosabb flavonoid-forrása a fekete és zöld tea volt, kétharmaduk rendszeresen fogyasztott ilyen italokat. Szintén népszerű, gyakran asztalra kerülő forrás volt az alma, a vörösbor, a szőlő, a bogyós gyümölcsök, az étcsokoládé, a narancs, a japán mandarin és a narancslé.

A statisztikák szerint alacsonyabb volt a korai halálozás, illetve bizonyos krónikus betegségek kialakulásának a veszélye azoknál, akiknek az étrendje a legváltozatosabb flavonoid tartalmú élelmiszereket tartalmazta. Bár az adatok nem bizonyítanak közvetlen ok-okozati összefüggést, valószínűnek tűnik, ha változatos étrenddel juttatjuk be ezeket a vegyületeket a szervezetünkbe, az felerősíti az egészségre gyakorolt pozitív hatásukat.

A napi körülbelül 500 milligramm flavonoidbevitel (ami két csésze tea elfogyasztása már biztosít) 16 százalékkal csökkenti az idő előtti, betegség miatt bekövetkező halálozás kockázatát. Emellett körülbelül 10 százalékkal csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség és a légzőszervi betegségek kockázatát is ez a dózis. A legváltozatosabb módon, legtöbb flavonoidot fogyasztóknál körülbelül 6-20 százalékkal alacsonyabb volt a 2-es típusú cukorbetegség, bizonyos daganatok és neurodegeneratív betegségek kialakulásának kockázata is azokhoz képest, akik kevés ilyen élelmiszert juttattak be a szervezetükbe.