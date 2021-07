Undorító ételekből készült kiállítás

Malmö után Berlinben is megnyitott az Undorító Ételek Múzeuma (Disgusting Food Museum). A kiállítás nem országok szerint csoportosítja a furcsa fogásokat, hanem élelmiszercsoportok szerint. Így tulajdonképpen egy több fogásból álló menüt nézhetünk végig. A látogatók a kiállításon közelről megtekinthetik, megszagolhatják és le is fotózhatják az ételeket.

Ezektől biztosan még jobban fintorognának a válogatós gyerekek. Fotó: Getty Images

Nem mindennapi menü

A menü az italokkal indul. Ide tartozik a hódpézsmával - azaz a hód végbele és ivarnyílása között elhelyezkedő mirigyek által kiválasztott anyaggal - ízesített ital, és a strucctojással készített likőr is. De a "különlegességek" között a békából készült smoothie, a rántott tehéntőgy és egy német specialitás, az atkák emésztőnedveivel érlelt úgynevezett atkasajt is helyet kapott.

Sokan a libamájtól is undorodnak

A múzeumban nem csak távoli országok ételeit mutatják be, mivel nem akartak "gyarmatosító" szemmel nézni ezekre az országokra. "Megpróbáltunk minden fogáshoz hasonló párt találni Németországból" - mondta Martin Völker, a múzeum igazgatója. Így került be a visszataszító ételek sorába a libamáj is. "Olyan dolgoktól undorodunk, amelyek túl idegenek számunkra, vagy éppen túl közel vannak. Itt nem ennénk kutyát, mert túl közel állnak hozzánk. Ezzel szemben Indiában elképzelhetetlen, hogy megegyék a szent tehenet" - magyarázta Bastienne Neumann táplálkozáskutató.

A kiállítással egyébként nem az az egyedüli cél, hogy felhívják a figyelmet a furcsa ételek létezésére. A tárlat a felvilágosítást is szolgálja, amely hozzájárulhat a fenntarthatósághoz és az állatok jóllétéhez. A kiállítás miatt egy állatot sem öltek meg szükségtelenül - szögezték le.