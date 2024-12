Ultrafeldolgozott ételek: ijesztő hatással vannak az öregedésre

Az utóbbi években egyre több tudományos bizonyíték születik az ultrafeldolgozott ételek káros hatásairól. Leegyszerűsítve azokat az élelmiszereket soroljuk e kategóriába, amelyek ipari előállítása során mesterséges, a háztartásokban ritkán fellelhető összetevőket használnak fel a teljes értékű hozzávalók kárára – írja az IFLScience. A többi között említhetők ebben a körben csipszek, üdítőitalok, instant tészták, jégkrémek, csokoládék, készételek, hamburgerek, energiaszeletek, vagy éppen kolbászok és egyéb hentesáruk egyaránt. Sőt, akár anyatej-helyettesítő tápszerek, gabonapelyhek, gyümölcsjoghurtok, kenyerek, de még vegán húsalternatívák is jelentős mértékű feldolgozáson eshetnek át az előállítása folyamat során.

Öregedésünket is felgyorsíthatja, ha nem jól döntünk az élelmiszerboltokban. Fotó: Getty Images

Persze többféle előnyös tulajdonság is szól ezen élelmiszerek mellett. Így akár az, hogy hosszú ideig megőrzik a szavatosságukat, egyszerűen és gyorsan előkészíthetők fogyasztás előtt, nem mellesleg az adalékanyagoknak köszönhetően az ízük is csábító lehet. Csakhogy mindennek ára van. Egy, az Age and Aging című tudományos folyóiratban most megjelent tanulmány például arra hívja fel a figyelmet, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek gyakori fogyasztása nagymértékben felgyorsíthatja a biológiai öregedést. Ez utóbbi fogalom a testünk sejtjeinek működésében fellépő változásokon és károsodáson, illetve funkcióvesztésen alapul, és lényegében azt mutatja meg, milyen idősek vagyunk valójában. Ha valaki jó általános egészségi állapotnak örvend, biológiai kora fiatalabb lehet annál, mint amit a naptár mutat. Rossz egészségi állapot mellett viszont ennek éppen az ellenkezője érvényesül.

Tekintve, hogy a világ népessége körében emelkedő tendenciát mutat a várható élettartam, és a 60 éven felüliek száma az évszázad közepére a kétmilliárd főt is átlépheti, bizony igen lényeges kérdés, hogy ez milyen biológiai életkorral társul majd. A népesség elöregedése és az ehhez kapcsolódó betegségek együttesen ugyanis hatalmas kihívások elé állítják a gazdaságot és a társadalmat. Éppen ezért minden olyan megközelítés, amely segíti a hosszú távú egészségmegőrzést, rendkívüli fontossággal bír. Az új kutatás pedig fontos mankót ad mindebben azáltal, hogy rámutat: az ultrafeldolgozott élelmiszerektől gyorsabban öregszik az emberi szervezet. Több mint 16 ezer résztvevő bevonásával a kutatók arra az eredményre jutottak, hogy azok, akik napi energiabevitele több mint kétharmadrészben ultrafeldolgozott ételekből származik, biológiai értelemben véve átlagosan 0,86 évvel idősebbek azoknál, akik kalóriabevitelük kevesebb mint 40 százalékát fedezik ilyen forrásból.

„Felfedezésünk hatalmas jelentőséggel bír, hiszen becsléseink alapján minden 10 százalékos növekedés az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása terén közel 2 százalékkal fokozza a két éven belül halálozás és 0,5 százalékkal a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát” – mutatott rá dr. Barbara Cardoso, az ausztrál Monash Egyetem táplálkozástudományi szakértője. „Ha feltételezzük, hogy egy átlagos felnőtt étrendje 2000 kalóriát tartalmaz naponta, úgy 200 extra kalóriát már körülbelül 80 gramm csirkefalatkával vagy egy kisebb csokoládészelettel is el lehet érni. Ez pedig több mint két hónappal gyorsítja a biológiai öregedésünket a naptári életkorunkhoz viszonyítva” – tette hozzá.