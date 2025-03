Az omega-3 újabb jótékony hatását fedezték fel

Egy új tanulmány szerint az omega-3-zsírsavak rendszeres fogyasztása lelassíthatja a biológiai öregedést az idősebb felnőtteknél. Az omega-3 tartalmú étrendkiegészítők, a D-vitamin és a rendszeres testmozgás kombinációja pedig még nagyobb előnyökhöz vezetett. Ezek a szokások képesek voltak a résztvevők biológiai öregedését akár csaknem négy hónappal is lelassítani, állapították meg a kutatók.

A tengeri halak (például a hekk, a makréla, a lazac, a tonhal, a tőkehal, a szardínia), jó forrásai az omega-3 zsírsavaknak, az eikozapentaénsavnak (EPA), és a dokozahexaénsavnak (DHA). A hazai halak közül a busa tartalmazza. Ezen kívül kisebb mértékben növényi olajokban (olíva-, szója-, lenmag-, kendermag-, repceolaj), dióban, mogyoróban, hüvelyesekben is található. A kereskedelemben kaphatók omega-3 zsírsavakat tartalmazó készítmények, például halolaj kapszulák. A javasolt omega-3 zsírsavbevitel a gyermekek számára 300 - 1300 mg, felnőttek számára 1300 - 2000 mg naponta.

Az eredmények a Zürichi Egyetem DO-HEALTH című kutatásának 777 svájci résztvevőjének adatain alapulnak, amely Európa legnagyobb, 70 éves és idősebb egészséges felnőttek körében végzett vizsgálata.

A DO-HEALTH klinikai vizsgálat megállapította, hogy a táplálékkiegészítők és a rendszeres erőnléti edzés széles körű előnyökkel járhat az idősebb felnőtteknél, a rákmegelőzéstől kezdve az elesések kockázatának csökkentéséig. A kutatók e vizsgálat során azt akarták kideríteni, hogy ugyanez igaz-e a biológiai öregedésre is.

A biológiai öregedés arra utal, hogy egy személy teste mennyire tűnik idősnek, genetikai, környezeti és egyéb tényezők alapján, függetlenül attól, hogy valójában hány éves. Egy egészséges személy biológiai életkora alacsonyabb lehet, mint a tényleges életkora, míg egy kevésbé egészséges személynél a biológiai öregedés gyorsabb lehet, mint a tényleges öregedés.

Legjobb D-vitamin forrásaink a halmájolajok, a máj, a tojás, a tej és tejtermékek, margarinok. Fontos megemlíteni, hogy a bőrben is képződik, ha azt napfény éri. A légköri szennyeződések elnyelik az ultraibolya sugarakat, így kevesebb D-vitamin tud keletkezni a bőrben (az angolkór közvetett okozója az iparosodás miatti légszennyezés volt). A szervezetbe kerülő nehézfémek (ólom, kadmium) növelik a D-vitamin szükségletét.

A biológiai öregedésnek az omega-3, a D-vitamin és a testmozgás által okozott lassulása „kicsinek tűnhet”, de jelentős hatással lehet az idősebb emberek egészségének megerősítésére, mondta Dr. Heike Bischoff-Ferrari a Health.comnak. Ezek a lehetőségek megfizethetők és biztonságosak is.

Ezért segíthetnek

Az omega-3 zsírsavak szedésének előnyei valószínűleg „jól dokumentált gyulladáscsökkentő hatásuknak tulajdoníthatók”, mondta Bischoff-Ferrari. A gyulladás ugyanis a gyorsabb öregedés egyik ismert mozgatórugója. Az omega-3-zsírsavak ráadásul képesek lehetnek csökkenteni az oxidatív stresszt is, amely öregíti a szervezetet.

Ugyanez igaz a D-vitaminra is. A kutatások szerint a D-vitamin képes leküzdeni a gyulladást, és részt vehet a sejtek öregedésének folyamatában is. Ezen kívül számos más dokumentált előnye is van, különösen a krónikus betegségek kezelésében és megelőzésében.

Végül, az erőnléti edzés összefüggésbe hozható az izomvesztés megállításával, az egészséges anyagcserével és az agy jobb egészségével. A kutatások azt is kimutatták, hogy mivel az erőnléti edzés korlátozhatja a krónikus betegségek hatásait, lassítja a biológiai öregedést és egészségesen tartja a DNS-t.

Mivel az erőnléti edzés, a D-vitamin és az omega-3 zsírsavak különböző módon befolyásolják az egészséget, logikus, hogy mindhárom kombinációja vezet a legnagyobb biológiai öregedési előnyökhöz.