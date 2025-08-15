Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+17° +36°
Nincs front

Ez az étrend segít megelőzni a demenciát – Így áll össze a MIND-diéta

Illés Attila
Szerző Illés Attila

Korábbi kutatások már arra a következtetésre jutottak, hogy az úgynevezett MIND-diéta – amely ötvözi a mediterrán és DASH étrend jótékony elemeit – csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát.

A mediterrán étrendhez és a DASH (“Dietary Approaches to Stop Hypertension”) diétához hasonló, illetve azokat ötvöző MIND-diéta már régóta ismert arról, hogy csökkenti a kognitív hanyatlás és idő előtti, betegségek okozta halálozás esélyét – egy frissen publikált tanulmány most segíthet megérteni, jótékony hatása mire vezethető vissza - írja a Science Alert.

Tényleg védheti az agyat ez a diéta?

A MIND-diéta két másik – a mediterrán és a DASH – diéta ötvözete. A mediterrán étrendben nagy szerepe van a halaknak, a növényi alapú élelmiszereknek, a gyümölcsöknek és zöldségeknek, a dióféléknek, a teljes kiőrlésű gabonaféléknek és az egészséges zsíroknak. Hasonló élelmiszerekre összpontosít a DASH-diéta is, de az jobban korlátozza a nátrium (vagyis a só) és a telített zsírok bevitelét. Kiemeli a sötét leveles zöldségek, a bogyós gyümölcsök és a diófélék szerepét.

zöldségek, diéta, mediterrán étrend
Védhet az agy öregedése ellen a MIND-diéta. Fotó: Getty Images

A Chicago-i Rush Egyetem kutatói most azt vizsgálták, hogyan befolyásolhatja a MIND-diéta a hippocampalis szklerózis (hippocampus sclerosis) kockázatát. Ez egy olyan elváltozás, melynek során neuronok pusztulnak el az agy azon területén, amely az emlékezésért és térbeli tájékozódásért felelős. Ez az állapot általában szoros kapcsolatban áll az Alzheimer-kórral és más demenciákkal.

Korábbi tanulmányokban már igazolták, hogy a MIND-diéta követése akár 53 százalékkall is csökkentheti az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát, illetve jelentősen lassíthatja a kognitív hanyatlást. Az étrend védő hatása részben az érrendszerre gyakorolt kedvező hatásából eredhet: az egészséges étrendi szokások javítják az agy vérellátását, ezáltal segítik az idegsejtek optimális működését. 

A mostani tanulmány 809 ember agyát elemezte, miután azok elhunytak. Az érintettek étkezési szokásait előtte éveken át rögzítették és megállapították, hogy a MIND-diétát legszorosabban követőknél kisebb valószínűséggel mutatkoztak a hippokampusz szklerózis jelei. „Ezek az eredmények arra utalnak, hogy az egészséges étrend, például a MIND diéta fogyasztása csökkentheti a hippokampusz szklerózis valószínűségét, és támogathatja a hippokampusz egészségét” – írják a kutatók publikált tanulmányukban.

Ez is érdekelhet

A MIND-diéta összesen 15 étrendi összetevőt foglal magában, köztük 10 agybarát élelmiszercsoportot, valamint 5 kerülendő csoportot. A megközelítés az agyi egészség szempontjából általánosságban véve károsnak tekinti a vörös húsokat, a vajat és a margarint, a sajtokat, a péksüteményeket és az édességeket, valamint az olajban sült és a gyorséttermi ételeket is. Részletesebben az alábbi cikkünkben írtunk róla.

Kvíz: allergia vagy nátha? – Meg tudod különböztetni a tüneteket?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

étkezés demencia MIND-diéta

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +36 °C
Minimum: +17 °C

Többnyire derült, napos, száraz idő lesz, csupán helyenként jelenhet meg kevés gomolyfelhő az égen. Jobbára gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 34, 38, késő este 18, 30 fok között várható. Az ország nagy részében hőségriasztás van érvényben.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra