Ez az étrend segít megelőzni a demenciát – Így áll össze a MIND-diéta

A mediterrán étrendhez és a DASH (“Dietary Approaches to Stop Hypertension”) diétához hasonló, illetve azokat ötvöző MIND-diéta már régóta ismert arról, hogy csökkenti a kognitív hanyatlás és idő előtti, betegségek okozta halálozás esélyét – egy frissen publikált tanulmány most segíthet megérteni, jótékony hatása mire vezethető vissza - írja a Science Alert.

Tényleg védheti az agyat ez a diéta?

A MIND-diéta két másik – a mediterrán és a DASH – diéta ötvözete. A mediterrán étrendben nagy szerepe van a halaknak, a növényi alapú élelmiszereknek, a gyümölcsöknek és zöldségeknek, a dióféléknek, a teljes kiőrlésű gabonaféléknek és az egészséges zsíroknak. Hasonló élelmiszerekre összpontosít a DASH-diéta is, de az jobban korlátozza a nátrium (vagyis a só) és a telített zsírok bevitelét. Kiemeli a sötét leveles zöldségek, a bogyós gyümölcsök és a diófélék szerepét.

Védhet az agy öregedése ellen a MIND-diéta. Fotó: Getty Images

A Chicago-i Rush Egyetem kutatói most azt vizsgálták, hogyan befolyásolhatja a MIND-diéta a hippocampalis szklerózis (hippocampus sclerosis) kockázatát. Ez egy olyan elváltozás, melynek során neuronok pusztulnak el az agy azon területén, amely az emlékezésért és térbeli tájékozódásért felelős. Ez az állapot általában szoros kapcsolatban áll az Alzheimer-kórral és más demenciákkal.

Korábbi tanulmányokban már igazolták, hogy a MIND-diéta követése akár 53 százalékkall is csökkentheti az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát, illetve jelentősen lassíthatja a kognitív hanyatlást. Az étrend védő hatása részben az érrendszerre gyakorolt kedvező hatásából eredhet: az egészséges étrendi szokások javítják az agy vérellátását, ezáltal segítik az idegsejtek optimális működését.

A mostani tanulmány 809 ember agyát elemezte, miután azok elhunytak. Az érintettek étkezési szokásait előtte éveken át rögzítették és megállapították, hogy a MIND-diétát legszorosabban követőknél kisebb valószínűséggel mutatkoztak a hippokampusz szklerózis jelei. „Ezek az eredmények arra utalnak, hogy az egészséges étrend, például a MIND diéta fogyasztása csökkentheti a hippokampusz szklerózis valószínűségét, és támogathatja a hippokampusz egészségét” – írják a kutatók publikált tanulmányukban.

A MIND-diéta összesen 15 étrendi összetevőt foglal magában, köztük 10 agybarát élelmiszercsoportot, valamint 5 kerülendő csoportot. A megközelítés az agyi egészség szempontjából általánosságban véve károsnak tekinti a vörös húsokat, a vajat és a margarint, a sajtokat, a péksüteményeket és az édességeket, valamint az olajban sült és a gyorséttermi ételeket is. Részletesebben az alábbi cikkünkben írtunk róla.