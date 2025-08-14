Ezért kellene minden héten mákot enned: nem csak ünnepi fogás – Még az idegrendszert is támogatja

A mák évszázadok óta része a magyar konyhának: ott van a bejgliben, a mákos gubában, vagy akár frissen darálva a kalácsban. De ez az apró, kékesfekete mag nemcsak ízletes, hanem tápanyagokban is gazdag, és számos pozitív élettani hatással bír. Persze, fogyasztása kapcsán akad néhány fontos tudnivaló is. A Healthline összegyűjtött hat fontos érvet amellett, hogy ne csak az ünnepi időszakban kerüljön az asztalra mákot tartalmazó étel.

Igazi tápanyagbomba

A mákszemek kicsik, tápértékük ugyanakkor figyelemre méltó. 100 gramm mák fogyasztásával az alábbiakat juttathatjuk szervezetünkbe:

kalcium: közel 1400 milligramm, ami több, mint amennyi egy liter tejben található;

magnézium: körülbelül 350–400 milligramm;

vas: nagyjából 10 milligramm;

cink, foszfor, réz és mangán is jelentős mennyiségben van benne;

magas rosttartalom (körülbelül 20 gramm), amely segíti az emésztést.

A mákban lévő egészséges zsírok (főként többszörösen telítetlen zsírsavak) és a fehérjetartalom szintén hozzájárulnak a kiegyensúlyozott étrendhez.

Fájdalomcsillapító vegyületeket tartalmaz

A mák morfiumot, kodeint, tebaint és több más olyan alkaloidot tartalmaz, amelyek fájdalomcsillapító, nyugtató és altató tulajdonságaikról ismertek. Ezek nagyrészt a növény tejfehér folyadékában találhatóak meg, az átmosott, majd így piacra kerülő mákszemekben már nagyon alacsony az arányuk.

Az idegrendszerre gyakorolt pozitív hatásait is itt érdemes megemlítenünk: a mák magnéziumtartalma támogatja az idegrendszer működését, javíthatja az alvás minőségét és segíthet a stressz kezelésében. A szemekben lévő omega-6 zsírsavak is fontos szerepet játszanak az agy egészséges működésének fenntartásában.

Nem csak sütemények alapanyaga lehet: a mákot évszázadok óta használja a népi orvoslás. Fotó: Getty Images

Csont- és fogbarát

A mák kalciumtartalma kiemelkedő, így rendszeres, mértékletes fogyasztása segíthet a csontritkulás megelőzésében és a fogak egészségének megőrzésében. Mivel a mákban lévő kalcium növényi forrásból származik, a laktózérzékenyeknek is jó alternatívát nyújt.

Szív- és érrendszeri támogatás

A mákban található egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírsavak, valamint az antioxidáns hatású polifenolok hozzájárulhatnak a koleszterinszint csökkentéséhez, ezáltal csökkentve a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A benne lévő kalcium nemcsak a csontok egészsége miatt fontos, de kell a szív és az idegrendszer megfelelő működéséhez is.

Mire figyeljünk, ha mákot fogyasztunk?

A mákos sütemények biztonságosan fogyaszthatók, de a friss, nyers mák fogyasztása nem ajánlott nagy mennyiségben a benne lévő alkaloidok miatt. A kulcs a mértékletesség: egy-két adag mákos étel hetente bőven elég ahhoz, hogy élvezzük az előnyeit anélkül, hogy túlzásba vinnénk. Ritkán előfordulhat mákallergia, amely bőrtünetekkel, viszketéssel vagy emésztési panaszokkal járhat. Ilyen esetben a fogyasztását kerülni kell.