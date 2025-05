Júliusig kell várni egy hazai nyári gyümölcsre

A megszokottnál később kezdődhet az idén a hazai dinnyeszezon, a hűvös tavasz miatt júliusig kell várni a mézédes magyar görögdinnyére. A termés viszont várhatóan meghaladja majd a tavalyit - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete (MDE), valamint a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a dinnyetermesztés helyzete stabilizálódott, a termőterület csökkenése 2022-ben megállt, azóta évről évre nő, az idén 10 százalékkal bővült, 3700 hektárra. A sárgadinnye termőterülete 15 százalékkal 500 hektárra nőtt. Görögdinnyéből a várható termés 170-180 ezer tonna, a hazai belső fogyasztás évek óta 110-120 ezer tonna.

Még várnunk kell a hazai görögdinnyére. Fotó: Getty Images

A fóliasátrakban nevelt görögdinnye - ami a dinnyetermesztésnek csupán kis szeletét teszi ki hazánkban - június közepe körül megtalálható lesz a kisebb üzletekben, míg a nagy árualapot jelentő szabadföldi dinnyék várhatóan július első hetében jelennek majd meg a kínálatban. A legkorábbi termés idén is a békési és baranyai régióból érkezik, míg az augusztusi görögdinnyeellátást nagyobb mértékben a kelet-magyarországi régió biztosítja. Mára a hazai termesztésben is meghatározóvá vált a magasabb minőséget adó oltott dinnyék használata és folyamatosan nő a magnélküli dinnyék aránya is - írták.