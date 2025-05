Letennéd a kávét? Öt ital, amellyel elindíthatod helyette a napod

A kávé világszerte az egyik legnépszerűbb ital, amelyet sokan szinte szertartásszerűen fogyasztanak reggelente. Erős, egyedi íze azonban egyeseket visszatarthat a fogyasztásától. Jó hír azonban, hogy az élénkítő hatást más italokkal is elérhetjük. A Healthline cikke alapján ezekből válogattunk ki néhányat.

Matcha tea

A matcha a zöld tea egy fajtája, amelyet porrá őrölt tealevelekből főznek. A hagyományokat komolyan vevők kétféle receptet ismernek: az úgynevezett usucha a hígabb változata, amelyhez nagyjából két teáskanálnyi tea és egy deciliter víz kell. Az elterjedtebb, inkább krémes koicha az erősebb, sűrű változat, amelyhez nagyjából négy-öt kanálnyi matcha tea és fél deciliter víz kell. Koffeintartalma felpörgeti a szervezetet, de nem ez az egyetlen előnye. A benne található antioxidánsok gyulladáscsökkentő hatással bírnak, valamint csökkenthetik a magas vérnyomás és a szívbetegség kialakulásának kockázatát. Mindezeken felül az anyagcserét is felpörgeti a tea rendszeres fogyasztása.

Teákkal is indíthatod a napod. Fotó: Getty Images

Arany tej

Az arany tej egy fűszerekben gazdag, koffeinmentes kávéhelyettesítő. Indiából ered, de már a nyugati országokban is sokan fogyasztják. A meleg ital olyan élénkítő fűszereket tartalmaz, mint a gyömbér, fahéj, kurkuma vagy fekete bors, de sokszor ízesítik még kardamommal vaníliával vagy mézzel is. Készíthetjük növényi vagy állati tejből egyaránt, a legfinomabb talán egy kicsit magasabb zsírtartalmú kókusztejből. Az összes hozzávalót össze kell keverni, majd 10 percig gyöngyözve forralni, amíg illatozni nem kezd. Ezután teaszűrőn vagy tiszta konyharuhán átszűrni, és még melegen elfogyasztani. Hozzávalói értékes antioxidánsokat tartalmaznak, sőt, a kurkuma erős gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal is rendelkezik.

Citromos víz

Már egy olyan egyszerű ital is felfrissíthet reggelente, mint egy pohár citromos víz. Kalória- és koffeinmentes, ráadásul bőséges adag C-vitamint tartalmaz. Egyetlen pohár citromos víz – amelyet úgy készítünk, hogy fél citrom levét (1 evőkanál vagy 15 milliliter) egy pohár (250 milliliter) hideg vízzel keverünk – biztosítja a C-vitamin ajánlott napi bevitelének 6,5 százalékát.

Chai tea

A chai tea egy indiai eredetű, erős fekete tea, amelyet fűszerekkel és gyógynövényekkel ízesítenek. Bár kevesebb koffeint tartalmaz, mint egy átlagos eszpresszó, kutatások szerint a fekete tea javíthatja a mentális éberséget. A benne lévő antioxidánsok gyulladáscsökkentő hatásúak, és segíthetnek megelőzni bizonyos betegségeket is.

Yerba maté tea

A yerba maté egy viszonylag magas koffeintartalommal bíró gyógytea, amelyet a dél-amerikai magyalfa szárított leveléből készítenek. Egy csésze nagyjából 80 milligramm koffeint tartalmaz, vagyis csaknem ugyanannyit, mint egy csésze kávé. Emellett vitaminokban, ásványi anyagokban és antioxidánsokban is gazdag, így a fogyasztása nem csak élénkítő hatású, de az egészséget is szolgálja.