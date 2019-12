Így használjuk fel a narancs héját

Ne dobjuk ki az ananász közepét!

Az ananász tele van C-vitaminnal, és van benne egy bromelain nevű enzim is, amely segít a fehérjék emésztésében, illetve gyulladáscsökkentő hatású. A gyümölcsöt hámozva fogyasztják, és a közepét sokan kidobják, mert keményebb és rágósabb a hús külső részénél. Érdemes azonban kis darabokra vágni, és turmixgépbe tenni egy kis zöld almával, gyömbérrel és spenóttal, mert nagyon finom smoothie készülhet belőle. Ha ehhez is túl fás és kemény, akkor ízesítsük ásványvizünket kockára vágott darabjaival.

Az ananász világszerte kedvelt gyümölcs, mely egyensúlyt teremt az édes és a fanyar íz között. Egészségünkre vonatkozóan sok pozitív hatással rendelkezik, amelyről az alábbi cikkünkben írtunk bővebben!

Tartsuk meg a zellerlevelet!

Ha zellert vásárolunk, a leveleit se dobjuk ki! Főzhetjük levesbe is, de ha megmossuk, megszárítjuk, majd forró, bő olajban kisütjük, akkor remek csipszet is készíthetünk belőle. Süssük a leveleket 3-5 percen át, majd szedjük papírtörlőre, sózzuk, borsozzuk, esetleg egy kevés fokhagymasóval is ízesíthetjük.

A brokkoli szára is felhasználható

Sokan csak a brokkoli rózsáit eszik meg, és a szárakat kidobják, pedig remek krémleves készülhet belőlük, ha néhány zöldséggel és fűszerrel puhára főzzük, majd leturmixoljuk. A brokkoliban sok a rost, a kálium és a C-vitamin is. Ha a szárból zöldséghámozóval vékony csíkokat vágunk és forró olajban kisütjük, zöldségcsipszet is készíthetünk.

A cékla zöldje is hasznos

A cékla zöldjében nagyon sok a K- és a C-vitamin, és nagyon kevés benne a kalória. Ízesíthetünk vele leveseket, krémleveseket, és zöld turmixokba is bátran tehetünk belőle.

A citromhéj és a narancshéj is remek alapanyag

Ha narancsot hámoztunk, vagy kifacsartuk egy citrom levét, a héjat ne dobjuk ki a kukába, hanem tegyük egy zárható zacskóba, és tároljuk a hűtőszekrényben. A citromhéj remek lekvárokba, süteményekbe, de halételekbe, tésztákba is reszelhetünk belőle egy kicsit. Ha a gyümölcsök héját egy kis cukorral és vízzel beforraljuk, ízletes szirupot is főzhetünk belőle.

Forrás: menshealth.com