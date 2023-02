Ezért érdemes tejeskávét inni

A Koppenhágai Egyetem Élelmiszertudományi Tanszékének kutatói legújabb tanulmányukban a növényi eredetű élelmiszerekben – a kávébabban is – megtalálható, jótékony vegyületek, a polifenolok és a tejben lévő fehérjék kombinációjának lehetséges egészségügyi előnyeit vizsgálták. Egész pontosan azt, hogy ezek a molekulák, amelyek a tejeskávé összetevőiben külön-külön megtalálhatók, képesek-e kötődni egymáshoz. Arra is kíváncsiak voltak, hogyan reagálnak az immunrendszer működéséért felelős immunsejtek a polifenolok és a fehérjékben lévő aminosavak kombinációjára - írja a témával foglalkozó cikkében a Healthline. A Journal of Agricultural and Food Chemistry című szaklapban megjelent tanulmány eredményei ígéretesek.

A mértékkel fogyasztott kávé nem csak feketén, tejjel is egészséges. Fotó: Getty Images

Mire jók a polifenolok?

Számos egészségügyi előnnyel járhat, ha a polifenolokat beiktatjuk étrendünkbe, ugyanis gazdag antioxidáns-tartalmuknak köszönhetően segítenek a sejtöregedést felgyorsító oxidatív stressz csökkentésében, ami tartósan fennállva gyulladáshoz vezethet. Emellett jótékonyan hatnak az emésztőszervrendszer egészségére és csökkenthetik bizonyos krónikus betegségek, például a szívproblémák és egyes rákos megbetegedések kockázatát. Remek polifenolforrás az extra szűz olívaolaj, a zöld tea, az alma, a gránátalma, a vörösbor, a bogyós gyümölcsök – például az áfonya, a málna és az eper –, valamint a diófélek (egyebek mellett a mandula és a dió).

Ígéretes eredmények

Egyelőre kevés kutatás foglalkozott a polifenolok lehetséges egészségügyi előnyeivel. A Koppenhágai Egyetem kutatóinak munkája éppen ezért számít mérföldkőnek. Megállapították, hogy a polifenolok és az aminosavak kombinációjának kitett immunsejtek kétszer olyan hatékonyan küzdöttek a szervezetben fellépő gyulladás ellen, mint a polifenolok önmagukban. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tejeskávé segíthet a szervezetben esetlegesen fennálló gyulladás leküzdésében. A kutatók arra is rájöttek, hogyha a polifenolokat aminosavakkal párosítják, az fokozhatja a polifenolok gyulladáscsökkentő tulajdonságait. Feltételezik, hogy ez a reakció más fehérje és gyümölcs vagy zöldség kombinálásával felléphet, ám, mint írták, a hatásmechanizmus pontosabb megértéséhez további kutatásokra van szükség.

"Természetes, hogy amikor a polifenolokat aminosavakkal kombinálják, megváltoznak a tulajdonságaik. Ez a változás lehet pozitív vagy negatív az élelmiszerek típusától, illetve a polifenol típusától és koncentrációjától függően" - nyilatkozta a Healthline-nak Marianne Nissen Lund, a Koppenhágai Egyetem munkatársa, a tanulmány vezető szerzője. A húskészítményekben található, megfelelően adagolt polifenolok például javíthatják a funkcionális tulajdonságokat, így a zselés állagot, egyes polifenolok viszont zavarosodáshoz vezethetnek, mint a sör esetében - érzékeltette Nissen Lund.

Mivel az emberi szervezetbe nem szívódik fel túl sok polifenol, a tudósok megpróbálják megfejteni, hogyan lehet ezeket úgy kombinálni a különféle fehérjékkel, hogy fokozzák felszívódásukat. Ez a módszer további előnnyel járhat: javíthatja a polifenolok gyulladáscsökkentő hatását - idézte a Healthline Nissen Lundot.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!