Ennyi problémás élelmiszert talált a Nébih

A nyári szezonális ellenőrzés kiemelt célterületei a korábbi évekhez hasonlóak voltak, de idén már a mozgóboltokat is vizsgálták. Az ellenőrzött létesítményeknél főként higiéniai területen, valamint a dolgozók képzettségével és egészségügyi alkalmasságával kapcsolatban tártak fel hiányosságokat az ellenőrök. Egyes helyeken a forgalmazott termékek minőségével és nyomon követhetőségével, valamint a hűtési lánc fenntartásával kapcsolatban is akadtak problémák. A hiányosságok miatt a hatóság 164 figyelmeztetést adott ki és. 225 alkalommal bírságot is kiszabtak, összesen mintegy 22 millió forint értékben.