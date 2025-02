Érelmeszesedés kezelése: mit tehetsz, hogy javuljon az ereid állapota?

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Az ország északkeleti felén, harmadán jellemzően havazás, hószállingózás valószínű, de este átmeneti ónos eső is lehet. Nyugaton, majd a középső tájakon is átmenetileg csökken a csapadékhajlam, majd estétől újra nagyobb területen lehet eső, zápor. A délkeleti szelet legfeljebb élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -1 és +5 fok között alakul, de délnyugaton pár fokkal melegebb is lehet. Csütörtökig nem kell fronthatásra számítani.