Az étvágytalanság lehetséges okai

Szorongás

A szorongás sok mindenkinél járhat étvágytalansággal. Olyanok is vannak, akiknél falási rohamokat okoz a folyamatos feszültség, de olyanok is, akiknél viszont teljes étvágyvesztést eredményez. Ha az étvágytalanság folyamatos aggódással, hangulatingadozással, koncentrációs nehézségekkel, esetleg szapora szívveréssel jár, akkor szinte biztos, hogy szorongás áll a hátterében.

A szorongás és a depresszió is járhat étvágytalansággal

Depresszió

A depresszió is hatással lehet az étvágyra, és ennél a betegségnél is a végletek a jellemzők: vagy falási rohamok, vagy komoly étvágytalanság jelentkezik. Kísérőtünet lehetnek a folyamatos feszültség, szomorúság, az alacsony önbecsülés, az ingerlékenység, esetleg a szuicid gondolatok.

IBS

Az irritábilis bél szindróma a bélmozgások megváltozásával, hasfájással, emésztési gondokkal, hasmenéssel járó tünetegyüttes, és a tünetek között megjelenhet az étvágytalanság is. Megeshet, hogy azért nincsen étvágyunk, mert a fokozott gázképződés miatt túlságosan telítettnek érezzük az emésztőrendszerünket.

Szájpenész, afta

Ha a szájüregben valamilyen gombásfertőzésüti fel a fejét, akkor tapasztalhatunk fájdalomérzetet evésnél, megváltozhat az ízérzékelésünk, rossz lehet a szájízünk, ezek pedig mind kellemetlenné teszik az étkezést - ennélfogva természetesen az étvágyra is hatással vannak.

B12-hiány, vashiányos vérszegénység

Ha a szervezetünkbe nem jut elég vas, vagy B12-vitamin, akkor ez is okozhat étvágyvesztést. B12-hiány esetén ezzel együtt hasmenés vagy székrekedés, sápadtság, kimerültség, koncentrációs zavarok és ínyvérzés is jelentkezhetnek. Vashiány esetén sápadtság, légszomj, fejfájás, zavartság, a végtagok kihűlése, mellkasifájdalomés zsibbadás is lehet az étvágytalanság kísérőtünete.

