Almakompót felturbózva – így lesz a nagyi receptjéből őszi szuperétel

Az almakompót elsőre talán a nagymama vasárnapi ebédjeit idézi, pedig valójában egy roppant egészséges, változatosan elkészíthető, szezonális szuperétel. Nemcsak finom és könnyen emészthető, hanem remek rostforrás, ami támogatja az emésztést, és tökéletes választás lehet akár reggelire, köretként vagy desszertként is.

Az almakompót hidegen, melegen is nagyon finom. Fotó: Getty Images

Az almakompót ezért egészséges

Magas a rosttartalma: főként pektinben gazdag, ami segíti az emésztést és csökkenti a koleszterinszintet.

Jó hatással van a bélflórára: főtt gyümölcsként kíméli az emésztőrendszert, mégis táplálja a jótékony bélbaktériumokat.

Gyulladáscsökkentő hatása van: az alma természetes antioxidánsokat tartalmaz,

Támogatja az immunrendszert: különösen, ha fahéjjal, gyömbérrel vagy szegfűszeggel kombináljuk.

Alaprecept – a klasszikus almakompót (cukor nélkül is finom!)

Hozzávalók:

1 kg alma (savanykás fajta, például jonatán vagy idared)

1 liter víz

1 rúd fahéj

3-4 szegfűszeg

1 szelet citromhéj

(ízlés szerint) 1-2 evőkanál nádcukor vagy eritrit

Elkészítés:

Az almákat magozd ki és kockázd fel! Forrald fel a vizet a fűszerekkel, majd add hozzá az almát! Néhány percig főzd, amíg az alma megpuhul, de nem esik szét. Hagyd kihűlni! Hűtőben öt napig is eláll.

Különleges változat – Immunerősítő almakompót kurkumával és gyömbérrel

Ez a recept nemcsak különleges ízvilágot kínál, hanem természetes immunerősítő is lehet a hűvösebb napokra.

Hozzávalók:

4 alma, felkockázva (héjastul)

1 tk friss reszelt gyömbér

1/2 tk őrölt kurkuma

1 fahéjrúd

1 csipet fekete bors

1 evőkanál méz (opcionális)

750 ml víz

Elkészítés:

Minden hozzávalót tegyél egy lábosba, és főzd alacsony lángon néhány percig! Ha langyosra hűlt, add hozzá a mézet! Melegen vagy hűtve is fogyasztható. Kiváló önállóan vagy zabkása tetejére is.

Így tedd el télire

Az almakompót tökéletes a befőzésre, így a tél közepén is élvezheted a szezon zamatát. Így készítsd:

Használj jól záródó, steril üvegeket!

A forró kompótot töltsd az üvegekbe, zárd le, és fejre állítva hagyd kihűlni!

Alternatívaként dunsztold: takard be száraz konyharuhákkal és hagyd meleg helyen kihűlni (24 órán át).

Fontos: cukor nélkül is eltehető, de akkor hűvös, sötét helyen tárold, vagy hőkezeléssel (dunsztban) biztosítsd a tartósságot!