Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+16° +25°
Hidegfront

Almakompót felturbózva – így lesz a nagyi receptjéből őszi szuperétel

N.M.M.
Szerző N.M.M.

Az almakompót nem csupán egy régi klasszikus: ha újragondoljuk, akkor egy rostban gazdag, immunerősítő, változatosan elkészíthető őszi étellé válik. Készítsd el cukormentesen, fűszerekkel, vagy tárold el télire!

Az almakompót elsőre talán a nagymama vasárnapi ebédjeit idézi, pedig valójában egy roppant egészséges, változatosan elkészíthető, szezonális szuperétel. Nemcsak finom és könnyen emészthető, hanem remek rostforrás, ami támogatja az emésztést, és tökéletes választás lehet akár reggelire, köretként vagy desszertként is.

Egy tálka kompót fahéjrúddal az asztalon.
Az almakompót hidegen, melegen is nagyon finom. Fotó: Getty Images

Az almakompót ezért egészséges

  • Magas a rosttartalma: főként pektinben gazdag, ami segíti az emésztést és csökkenti a koleszterinszintet.
  • Jó hatással van a bélflórára: főtt gyümölcsként kíméli az emésztőrendszert, mégis táplálja a jótékony bélbaktériumokat.
  • Gyulladáscsökkentő hatása van: az alma természetes antioxidánsokat  tartalmaz, főként ha héjjal együtt főzöd meg.
  • Támogatja az immunrendszert: különösen, ha fahéjjal, gyömbérrel vagy szegfűszeggel kombináljuk.

Alaprecept – a klasszikus almakompót (cukor nélkül is finom!)

Hozzávalók:

  • 1 kg alma (savanykás fajta, például jonatán vagy idared)
  • 1 liter víz
  • 1 rúd fahéj
  • 3-4 szegfűszeg
  • 1 szelet citromhéj
  • (ízlés szerint) 1-2 evőkanál nádcukor vagy eritrit

Elkészítés:

  1. Az almákat magozd ki és kockázd fel!
  2. Forrald fel a vizet a fűszerekkel, majd add hozzá az almát!
  3. Néhány percig főzd, amíg az alma megpuhul, de nem esik szét.
  4. Hagyd kihűlni! Hűtőben öt napig is eláll.

Különleges változat – Immunerősítő almakompót kurkumával és gyömbérrel

Ez a recept nemcsak különleges ízvilágot kínál, hanem természetes immunerősítő is lehet a hűvösebb napokra.

Hozzávalók:

  • 4 alma, felkockázva (héjastul)
  • 1 tk friss reszelt gyömbér
  • 1/2 tk őrölt kurkuma
  • 1 fahéjrúd
  • 1 csipet fekete bors 
  • 1 evőkanál méz (opcionális)
  • 750 ml víz

Elkészítés:

  1. Minden hozzávalót tegyél egy lábosba, és főzd alacsony lángon néhány percig!
  2. Ha langyosra hűlt, add hozzá a mézet!
  3. Melegen vagy hűtve is fogyasztható. Kiváló önállóan vagy zabkása tetejére is.

Így tedd el télire

Az almakompót tökéletes a befőzésre, így a tél közepén is élvezheted a szezon zamatát. Így készítsd:

Elképesztő orvosi rekordok: rájössz, hogy melyik lehet valódi? – kvíz

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

Ez is érdekelhet

  • Használj jól záródó, steril üvegeket!
  • A forró kompótot töltsd az üvegekbe, zárd le, és fejre állítva hagyd kihűlni!
  • Alternatívaként dunsztold: takard be száraz konyharuhákkal és hagyd meleg helyen kihűlni (24 órán át).

Fontos: cukor nélkül is eltehető, de akkor hűvös, sötét helyen tárold, vagy hőkezeléssel (dunsztban) biztosítsd a tartósságot!

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

alma befőtt almakompót

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +25 °C
Minimum: +16 °C

Délelőttől délnyugat felől újabb felhősödés várható, így az addigra kissé szakadozottabbá váló felhőzet ismét egyre több helyen - legkésőbb északkeleten is - záródik. A déli óráktól nyugat, délnyugat felől egyre többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar, az Alpokalján jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Napközben megélénkül a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25, 31 fok között várható, de a Dunántúl csapadékos nyugati, délnyugati részein ennél hűvösebb valószínű. Késő este 18, 25 fokot mérhetünk. Napközben hidegfronti hatás érvényesül, holnapra pedig már melegfrontot jósol az előrejelzés.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra