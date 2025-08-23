Kevés alma lesz idén, jelentős drágulásra számíthatunk



Ha egy közepes méretű almát elfogyasztasz – nyersen, a héjával együtt –, azzal 95 kalóriát, 0,5 gramm fehérjét, 25 gramm szénhidrátot, 19 gramm cukrot és 4,4 gramm rostot vihetsz be a szervezetedbe. Ezenkívül a napi C-vitamin-szükségleted 9 százalékát is fedezni tudod ekkora mennyiséggel. Ez a vitamin elengedhetetlen egyebek mellett az immunrendszer megfelelő működéséhet, a gyorsabb gyógyuláshoz, a vas hatékonyabb felszívódásához, valamint a kollagéntermeléshez is.

Ám ha idén almát szeretnénk venni, jó eséllyel kevesebb lesz belőle a boltokban, és drágább is lehet, mint megszoktuk. A FruitVeB szakmai szervezet friss előrejelzése szerint a 2025-ös hazai almatermés az eddigi legalacsonyabb lesz: mindössze körülbelül 160 ezer tonna gyümölcsre számíthatunk. Ez még az előző év gyenge eredményének is csak a fele.

Kevés és drága - Fotó: Getty Images

Mennyi alma termett idén?

Összehasonlításképp: egy jó évjáratban akár 500 ezer tonna alma is teremhetne Magyarországon, így most csupán annak harmadára számíthatunk. Abból is legfeljebb 80 ezer tonnányi lesz az úgynevezett étkezési alma, a többiből sűrítmény és egyéb alapanyag készül. Emellett sok helyen kisebbek lettek az almák, így előfordulhat, hogy a friss fogyasztásra szánt termés egy részét végül ipari almának kell besorolni.

Miért ilyen rossz a termés?

Tavaszi fagyok áprilisban és májusban, amelyek az ültetvények nagy részét károsították.

áprilisban és májusban, amelyek az ültetvények nagy részét károsították. Aszály és hőség 2024 nyarán és idén júniusban, ami szintén rontotta a gyümölcsök fejlődését.

2024 nyarán és idén júniusban, ami szintén rontotta a gyümölcsök fejlődését. Hűvös, fényszegény május, ami miatt a virágzás után a gyümölcsök nem tudtak megfelelően növekedni.

Mennyibe kerülhet idén az alma?

Bár pontos árakat a piac alakulása dönti el, a szakértők szerint a hiány miatt a fogyasztói árak mindenképp emelkedni fognak. Vagyis idén ősszel érdemes előre betervezni az almafogyasztást: kevesebb lesz a választék, és nem biztos, hogy minden kedvenc fajtánkból bőségesen találunk. Drágulásra számíthatunk, különösen a szebb, étkezési minőségű gyümölcsnél.