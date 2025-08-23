Kevés alma lesz idén, jelentős drágulásra számíthatunk

Ha egy közepes méretű almát elfogyasztasz – nyersen, a héjával együtt –, azzal 95 kalóriát, 0,5 gramm fehérjét, 25 gramm szénhidrátot, 19 gramm cukrot és 4,4 gramm rostot vihetsz be a szervezetedbe. Ezenkívül a napi C-vitamin-szükségleted 9 százalékát is fedezni tudod ekkora mennyiséggel. Ez a vitamin elengedhetetlen egyebek mellett az immunrendszer megfelelő működéséhet, a gyorsabb gyógyuláshoz, a vas hatékonyabb felszívódásához, valamint a kollagéntermeléshez is.
Ám ha idén almát szeretnénk venni, jó eséllyel kevesebb lesz belőle a boltokban, és drágább is lehet, mint megszoktuk. A FruitVeB szakmai szervezet friss előrejelzése szerint a 2025-ös hazai almatermés az eddigi legalacsonyabb lesz: mindössze körülbelül 160 ezer tonna gyümölcsre számíthatunk. Ez még az előző év gyenge eredményének is csak a fele.
Mennyi alma termett idén?
Összehasonlításképp: egy jó évjáratban akár 500 ezer tonna alma is teremhetne Magyarországon, így most csupán annak harmadára számíthatunk. Abból is legfeljebb 80 ezer tonnányi lesz az úgynevezett étkezési alma, a többiből sűrítmény és egyéb alapanyag készül. Emellett sok helyen kisebbek lettek az almák, így előfordulhat, hogy a friss fogyasztásra szánt termés egy részét végül ipari almának kell besorolni.
Miért ilyen rossz a termés?
- Tavaszi fagyok áprilisban és májusban, amelyek az ültetvények nagy részét károsították.
- Aszály és hőség 2024 nyarán és idén júniusban, ami szintén rontotta a gyümölcsök fejlődését.
- Hűvös, fényszegény május, ami miatt a virágzás után a gyümölcsök nem tudtak megfelelően növekedni.
Mennyibe kerülhet idén az alma?
Bár pontos árakat a piac alakulása dönti el, a szakértők szerint a hiány miatt a fogyasztói árak mindenképp emelkedni fognak. Vagyis idén ősszel érdemes előre betervezni az almafogyasztást: kevesebb lesz a választék, és nem biztos, hogy minden kedvenc fajtánkból bőségesen találunk. Drágulásra számíthatunk, különösen a szebb, étkezési minőségű gyümölcsnél.