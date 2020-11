A mediterrán étrend a stressz ellen is jó

2020 biztosan nem a legnyugalmasabb évek egyikeként vonul majd be a történelembe. Kutatások is igazolták, hogy az egészségügyi és gazdasági válsághelyzetet is teremtő járványhullám miatt a lakosságban is jobban megnőtt a szorongásos tünetek száma. A fokozott stressz a munkavégzésünkre és a magánéletünkre is hatással van, de emellett számos betegség kockázatát is növeli a szívbetegségektől az Alzheimer-kórig. Egy friss kutatás szerint a mediterrán diéta sok más pozitív hatása mellett a szorongást is képes csökkenteni.

A mediterrán diéta legnagyobb előnyei Hogy milyen egyéb érvek szólnak még a mediterrán diéta mellett, arról az alábbi cikkünkben írtunk! h i r d e t é s

Stresszesebb, aki a nyugati típusú étrendet követi?

A Neurobiology of Stress folyóiratban publikált kutatás eredeti célja az volt, hogy összehasonlítsa a nyugati és mediterrán étrend hosszú távú hatásait a szorongásos panaszokra. Carol A. Shively, a Wake Forest Orvostudományi Kar munkatársa szerint a minket ért hétköznapi stresszfaktorokat nagyon nehéz kontrollálni vagy kiiktatni, arra azonban ügyelhetünk, hogy milyen étrendet követünk, ez pedig segíthet a szorongás enyhítésében. Korábbi tanulmányok igazolták például, hogy a magas gyümölcs- és zöldségfogyasztás alacsonyabb stressz-szinttel jár együtt. Ebből indultak ki a kutatók is, akik a növényi alapanyagokban gazdag mediterrán diétát hasonlították össze az inkább állati fehérjében, telített zsírban, sóban és cukorban gazdag nyugati étrenddel.

A zöldség- és gyümölcsfogyasztás a stressz-szintünkre is jó hatással lehet. Fotó: Getty Images

Ezúttal a kutatók állatkísérletekben vizsgálták a két étrend hatásait. Két csoportra osztották a 38 vizsgált állatot, az egyik csoportnak mediterrán, míg a másiknak nyugati típusú étrendet állítottak össze. Hogy az étrend hogyan hat a stressz-szintjükre, azt a mellékvesében termelődő, antistressz hormonként is ismert kortizol szintjéből tudták megállapítani. Tartós stressz esetén ennek a hormonnak a szintje is megemelkedik, ami egyébként komoly károkat okozhat a szervezetben.

Hogy stresszhatást generáljanak, az állatokat 30 percig különzárták a társaiktól. A kutatás eredménye szerint a nyugati étrenddel etetett állatokhoz képest a mediterrán étrendet fogyasztók jobban ellenálltak a stressznek. Alacsonyabb volt ugyanis a szervezetükben a kortizolválasz, illetve gyorsabban visszaállt a hormonális egyensúly, miután az állatok visszakerültek a természetes környezetükbe.