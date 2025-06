5 gyógyszer, amelyet ne vegyél be kávéval – a koffein megváltoztathatja a hatásukat

A kávé a legnépszerűbb élénkítő világszerte, illetve ez a leggyakrabban fogyasztott élvezeti ital. Sokan el sem tudják képzelni nélküle a reggelüket. Bizonyos esetekben azonban érdemes óvatosan bánni vele, mert kihatással lehet egyes gyógyszerek hatására. Dipa Kamdar, a Kingston Egyetem gyógyszerész kutatója a The Conversation oldalán gyűjtötte össze a lehetséges kölcsönhatásokat gyógyszerek és a koffein között. Lássuk, melyek ezek.

A kávézás akár egyes gyógyszerek hatékonyságára, mellékhatás-kockázataira is kihatással lehet. Fotó: Getty Images

A koffein hatása a megfázás elleni készítményekre

A koffein egy stimuláns, ami azt jelenti, hogy serkenti a központi idegrendszert. Ugyancsak stimuláns hatásáról ismert a pszeudoefedrin, amely orrdugulás-csökkentő hatóanyagként számos megfázás és influenza elleni gyógykészítményben megtalálható. Együtt bevéve a két vegyület felerősítheti egymás hatását, ami potenciálisan olyan mellékhatásokhoz vezethet, mint az ingerlékenység, nyugtalanság, fejfájás, emelkedett pulzus és álmatlanság. Annál is inkább, mert a náthagyógyszerek némelyike eleve tartalmaz némi hozzáadott koffeint. Hasonló módon nem árt az óvatosság az asztma kezelésében használatos teofillin szedése esetén sem, amelynek kémiai szerkezete hasonló a koffeinéhez. Együttes alkalmazásuk szapora szívverést és alvászavarokat válthat ki.

Csökkenhet a pajzsmirigygyógyszerek hatékonysága

Pajzsmirigy-alulműködés kezelésére a levotiroxin az egyik leggyakrabban használt gyógyszerhatóanyag, amely egy szintetikus pajzsmirigyhormon. Hatékonyságában rendkívül meghatározó, hogy a beteg milyen időpontban veszi be a készítményt, és a reggeli kávé bizony szintén komoly akadályt képezhet e téren. Kutatások igazolják, hogy ha időben túl közel áll egymáshoz a levotiroxin bevétele és a napi első kávé elfogyasztása, akkor a gyógyszer felszívódása felére csökkenhet a szervezetben.

Ennek oka, hogy a koffein serkenti a bélmotilitást, azaz az elfogyasztott táplálék haladási sebességét az emésztőrendszerben. Így a bevett levotiroxinnak is kevesebb ideje marad, hogy felszívódjon, nem beszélve arról, hogy a koffein a gyomorban hozzá is kötődhet a hatóanyaghoz, ami szintén megnehezíti a hatékony felszívódást. Egy szó, mint száz, ha kávéval veszi be a beteg a gyógyszert, akkor abból kevesebb hatóanyag kerülhet a véráramba, mint amennyi szükséges lenne. A csökkent felszívódás miatt felerősödhetnek, illetve fellángolhatnak a pajzsmirigy-alulműködés tünetei, mint a fáradtság, hízás és székrekedés. A nemkívánatos kölcsönhatás kockázata főként tabletta formában szedett lexotiroxin esetén áll fenn, a folyékony formulák szedése mellett kevésbé hangsúlyos.

Antidepresszánsok és antipszichotikumok

Az eddig említettekhez képest a koffein és a mentális panaszokra szedett gyógyszerek viszonya valamelyest komplexebb – mutat rá Dipa Kamdar. A depresszió, szorongás és egyéb pszichiátriai zavarok kezelésében alkalmazott szelektív szerotonin-visszavétel-gátlók (SSRI-k) felszívódása és hatékonysága például szintén csökkenhet amiatt, hogy a koffein megköti ezeket a vegyületeket a gyomorban. Ezzel szemben a korábbi gyógyszergenerációt képviselő triciklikus antidepresszánsok esetében fokozott mellékhatás-kockázattal kell inkább számolni kávéfogyasztás mellett. Ennek oka, hogy ezeket a hatóanyagokat ugyanaz a májenzim hivatott lebontani, mint a koffeint. Az egyidejű bevitel pedig lassíthatja a gyógyszer lebomlását, vagy éppen ellenkezőleg, a koffeinét, ami pedig idegességet, nyugtalanságot, feszültséget válhat ki a betegben.

Ugyancsak az említett májenzim felel a klozapin nevű antipszichotikum lebontásáért. Kutatások igazolják, hogy két-három csésze kávé elfogyasztása esetén a klozapin vérbeli koncentrációja akár 97 százalékkal is megnövekedhet. Ez potenciálisan álmosságot, zavartságot és egyéb súlyos komplikációkat válthat ki.

A fájdalomcsillapítók mellékhatásait is felerősítheti a koffein

Egyes vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók, amelyek hatóanyaga lehet például acetilszalicilsav vagy paracetamol is, szintén tartalmaznak hozzáadott koffeint. A kávé a gyomorürülés serkentésével felgyorsíthatja e gyógyszerek felszívódását. Egyfelől ez azt jelenti, hogy a szóban forgó fájdalomcsillapítók gyorsabban fejtik ki hatásukat, közben azonban fokozódik az olyan mellékhatások kockázata is, mint a gyomorirritáció vagy -vérzés.

Így hat a kávé a szívgyógyszerekre

A koffein megemeli a vérnyomást és a pulzust, és fogyasztás után ez a hatás három-négy órán át is fennállhat. A magasvérnyomás-betegség és egyes szívritmuszavarok gyógyszeres kezelésében mindez csökkentheti a szedett készítmények hatékonyságát. A gyógyszerész szerint nem arról van szó, hogy a szív- és érrendszeri panaszokkal élőknek teljes mértékben kerülniük kellene a kávét, de fontos, hogy odafigyeljenek testük jelzéseire. Szükség esetén pedig érdemes lehet csökkenteni kávéfogyasztásukat, vagy megfontolni, hogy koffeinmentes kávéra váltsanak.

Összességében a szakember azt tanácsolja, hogy ha bármikor is bizonytalannak érezzük magunkat abban a kérdésben, hogy szabad-e szedett gyógyszereink mellett rendszeresen kávéznunk, konzultáljunk kezelőorvosunkkal vagy gyógyszerészünkkel. Egyetlen rövid egyeztetés is hetekig kínzó mellékhatásoktól vagy a kezelés hatékonyságcsökkenésétől óvhat meg ugyanis – biztosítva, hogy nyugodtan élvezhessünk reggelente kedvenc kávénk ízét.