Csendes gyilkos a hűtődből – megdöbbentő bizonyítékok láttak napvilágot kedvelt ételeinkről

Mégsincs biztonságos mennyiség a feldolgozott húsokból és a cukros üdítőkből – derült ki egy amerikai tanulmányból.

Tudtuk, hogy bizonyos élelmiszerek nem egészségesek, de hogy ilyen hatalmas károkat okoznak, azt nem gondoltuk volna. A feldolgozott húsok és a cukros üdítők ugyanis már kis mennyiségben is növelik a rák, a 2-es típusú diabétesz, valamint a szívbetegségek kockázatátszámolt be az Institute for Health Metrics and Evaluation kutatásának eredményeiről a HVG.

Virslit vesz elő egy nő a hűtőjéből.
A virsli sokak kedvence, pedig kihagyhatnánk. Fotó: Getty Images

Már napi egyetlen hot-dog is kockázatos

A kutatók több mint hatvan korábbi tanulmány alapján kerestek kapcsolatot bizonyos élelmiszerek és a 2-es típusú cukorbetegség, a vastagbélrák, valamint az ischaemiás szívproblémák között. A feldolgozott húsok, a cukros üdítők és a transzzsírsavak fogyasztása még kis mennyiségben is összefüggésben áll ezen betegségek kialakulásának fokozott kockázatával, ezekből tehát nincs biztonságos mennyiség – hangsúlyozza Demewoz Haile, a tanulmány vezető szerzője.

Mint az adatokból kiderül: akik napi szinten akár csak egy hot-dogot ettek, már 11 százalékkal nagyobb eséllyel lettek később diabéteszesek, a vastagbélrák kockázata pedig 7 százalékkal nőtt. Napi 3,5 deci cukros üdítő fogyasztása a cukorbetegség kockázatát 8, míg az ischaemiás szívbetegségét 2 százalékkal emelte meg.

Többnyire derült, napos, száraz idő lesz, csupán helyenként jelenhet meg kevés gomolyfelhő az égen. Jobbára gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 34, 38, késő este 18, 30 fok között várható. Az ország nagy részében hőségriasztás van érvényben.

