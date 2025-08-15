Csendes gyilkos a hűtődből – megdöbbentő bizonyítékok láttak napvilágot kedvelt ételeinkről

Tudtuk, hogy bizonyos élelmiszerek nem egészségesek, de hogy ilyen hatalmas károkat okoznak, azt nem gondoltuk volna. A feldolgozott húsok és a cukros üdítők ugyanis már kis mennyiségben is növelik a rák, a 2-es típusú diabétesz, valamint a szívbetegségek kockázatát – számolt be az Institute for Health Metrics and Evaluation kutatásának eredményeiről a HVG.

A virsli sokak kedvence, pedig kihagyhatnánk. Fotó: Getty Images

Már napi egyetlen hot-dog is kockázatos

A kutatók több mint hatvan korábbi tanulmány alapján kerestek kapcsolatot bizonyos élelmiszerek és a 2-es típusú cukorbetegség, a vastagbélrák, valamint az ischaemiás szívproblémák között. „A feldolgozott húsok, a cukros üdítők és a transzzsírsavak fogyasztása még kis mennyiségben is összefüggésben áll ezen betegségek kialakulásának fokozott kockázatával, ezekből tehát nincs biztonságos mennyiség” – hangsúlyozza Demewoz Haile, a tanulmány vezető szerzője.

Mint az adatokból kiderül: akik napi szinten akár csak egy hot-dogot ettek, már 11 százalékkal nagyobb eséllyel lettek később diabéteszesek, a vastagbélrák kockázata pedig 7 százalékkal nőtt. Napi 3,5 deci cukros üdítő fogyasztása a cukorbetegség kockázatát 8, míg az ischaemiás szívbetegségét 2 százalékkal emelte meg.