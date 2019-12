A tökmag ezért jó a szívnek

A tökmagot héjával vagy anélkül is lehet fogyasztani. Jó tudni, hogy ha a héjával esszük, akkor - azon kívül, hogy ropogósabb, és rostban gazdagabb lesz - a szívbetegség és azelhízásmegelőzésében nagyobb segítséget nyújt. Az egészben fogyasztott magok 5.2 gramm rostot tartalmaznak, míg héj nélkül csupán 1.8 grammnyi van bennük.

A tökmagban mikrotápanyagok is vannak, amelyek a szívünk számára hasznosak: például a magnézium, ami jót tesz a csontrendszerünk és szívünk egészségének, és segít csökkenteni a vérnyomást is. Ha túl kevés magnéziumot viszünk be, akkor nő a kockázata a magasvérnyomás-betegség kialakulásának, a szívritmuszavarnak, a szívizom betegségeinek és a szívinfarktusnak.

A tökmag rendszeres fogyasztása segíthet megelőzni a szív- és érrendszeri problémákat is. Fotó: iStock

A magnézium hiánya ugyanis izomgyengeséghez, akaratlan izom-összehúzódásokhoz (görcsökhöz) vezet. Már egy negyed bögre tökmagban is megtalálható a napi magnéziumszükségletünk 42 százaléka, ami azért fontos, mert magnéziumból sokunk nem fogyaszt eleget naponta. Kezelt szívbetegek azért is fogyasszanak több magnéziumot tartalmazó ételt, mert bizonyos kardiovaszkuláris gyógyszerek miatt is megcsappanhat a szervezet magnéziumraktára.

Pici mag, de tápanyagban erős

100 gramm tökmagban körülbelül 1 mgcinkis van. A cink egy antioxidáns, ami a gyulladások elleni küzdelemben segít. A magokban található omega-3 zsírsavak gyulladáscsökkentő hatásúak, szerepet játszanak a szív- és érrendszeri kockázatok mérséklésében, és segítenek megőrizni ereink rugalmasságát.

Tartalmaz ezen felül K-vitamint, aminek nagyon fontos szerepe van abban, hogy megakadályozza a vérlemezkék összetapadását - így fogyasztásával csökkenthető a vérrögök kialakulásának kockázata.

Még miért "tökjó"?

Triptofán nevű aminosavat is tartalmaz, ezért a tökmagfogyasztók esetenként jobb alvók lehetnek. Ezt a vegyület a szervezetünk szerotoninná alakítja; ez a neurotranszmitter pedig nyugodtabbá, kiegyensúlyozottabbá és vidámabbá tehet minket. A tökmagban lévő B-vitaminok és egészséges zsírsavak ahhoz is hozzájárulhatnak, hogy az idegrendszerünk kiegyensúlyozottabban működjön. A szintén a tökmagban lévő melatonin nélkülözhetetlen azalvásés ébrenlét szabályozásához, vagyis ahhoz, hogy könnyebben elaludjunk, kevesebbszer riadjunk fel.

Cukorbetegek is bátran fogyasszák! A tökmag segít abban is, hogy avércukorszintnormalizálódjon - de nem helyettesíti az inzulint! A kutatások arra utalnak, hogy a tökmagban lévő fitokemikáliák a diabétesszel összefüggő vesekárosodás kockázatát is képesek csökkenteni.

Egyes kutatások a különböző rákfajták (mell- és a prosztatarák) megelőzésénél is említették a tökmagot. Sőt, azt is kimutatták, hogy a tökmagolaj segít a vérnyomás és a koleszterinszint csökkentésében, mivel egészségesebb, telítetlen zsírsavat tartalmaz.

Ne hagyjuk tehát kárba veszni a tökmagot, ha tökös ételt készítünk! Magában vagy levesben, de pirítva salátában is fogyaszthatjuk. Bátrabbak különböző turmixokba is keverhetik, joghurtokba is szórhatnak belőle. Ha pedig a müzliszeletek és energiaszeletek címkéjét böngésszük, ott is láthatjuk a felsorolásban a tökmagot.