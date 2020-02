4 évvel fiatalít meg a futás

A maratoni táv első teljesítése számos egészségügyi előnnyel járhat - állítják a Journal of the American College of Cardiology című folyóiratban megjelent tanulmány szerzői. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy az első maratoni távra való felkészülés és a táv teljesítése során olyan mértékben csökkent az egészséges maratoni futók vérnyomása és az aortájuk merevsége, ami egyenértékű volt azzal, mintha négy évvel fiatalodott volna meg a keringési rendszerük. Az idősebb, lassabban futó, kezdetben magasabb vérnyomású maratonistáknál volt megfigyelhető a legnagyobb javulás.

A maratoni távot hosszabb idő alatt teljesítő férfiaknál jelentkezett a legnagyobb előny. Fotó: Getty Images

"Az orvosok rendkívül jól tudják motiválni a pácienseiket az aktív életmódra, ha ráveszik őket arra, hogy nevezzenek be egy maratoni futóversenyre" - mondta dr. Charlotte H. Manisty, a tanulmány vezető szerzője és a University College London Szív- és Érrendszeri Kutatóintézetének, valamint a Barts Szív Központnak a munkatársa. A szakember kiemelte, bebizonyosodott, hogy az életmódváltás az idősödéssel együtt járó kockázatok csökkentésében jelentős tényező. Különösen látványos volt a hatás az idősebb, lassabb futóknál.

Az artériák merevedése az idősödés természetese velejárója, de ez az egyébként egészséges emberek szív- és érrendszeri kockázatát is növeli, mert megemelkedik a pulzus és a kamrai terhelés mértéke.

Bár a kutatásba csak egészséges pácienseket vontak be, várható, hogy a magas vérnyomásos és merevebb artériákkal rendelkező páciensek körében még a jelenlegi eredményeknél is jobb szív- és érrendszeri reakció figyelhető meg edzések hatására.

Mindez kapcsolatban van ademenciakialakulásával, a szív- és érrendszeri betegségek, illetve a vesebetegségek kialakulásával még akkor is, ha egyébként nincsenek plakklerakódások az artériák érfalain. A vérnyomáscsökkentő kezelés egyébként csökkentheti az artériák megkeményedését a diagnosztizált szívbetegségek körében, de sok szív- és érrendszeri esemény a nem diagnosztizált magas vérnyomásos pácienseknél fordul elő, így ők teljesen védtelenek lesznek.

Kézzelfogható következményei vannak a rendszeres aerob edzésnek, és ez különösen jól érzékelhető a tömegfutóversenyeken. A kutatók a 2016-os és 2017-es londoni maraton 138 egészséges, első futójából alkottak mintát. A résztvevőket megvizsgálták a felkészülési időszak előtt és a maraton teljesítése után, hogy megállapítsák: az életkorral összefüggő aortamerevedés folyamata visszafordítható-e az aerob edzéssel. A kutatásban résztvevő pácienseknek nem volt jelentős egészségügyi, illetve kardiológiai múltjuk, és korábban nem futottak heti két óránál többet. A mintában szereplők átlagéletkora 37 év volt, és 49 százalékuk volt férfi. Kizáró tényező volt a korábban már megállapított szívbetegség.

Edzésterv Minden résztvevőnek azt ajánlották, hogy egy kezdők számára összeállított edzéstervet kövessenek, amely heti három edzést tartalmaz, és 17 héttel a verseny előtt kezdi emelni a terhelést. De a kutatók természetesen nem akadályozták meg azt, ha valamelyik résztvevő alternatív edzéstervet akart követni. A maratoni táv átlagos teljesítésének ideje a nők körében 5,4 óra, míg a férfiak körében 4,5 óra volt. Összevetve 27 000 futó edzésadataival és maratoni idejével, ezek az idők heti 10-20 kilométeres összesített edzéstávnak felelnek meg.

A kutatók a maratoni futásra való hat hónapos felkészülési időszak előtt minden szükséges vizsgálatot elvégeztek, és ezeket a maratoni táv teljesítése után három héten belül megismételték. Figyeltek arra, hogy közvetlenül a versenyt követő héten már ne végezzenek vizsgálatokat, hogy a fizikai terhelés akut hatásai ne befolyásolják a mérést. A vizsgálatok között szerepelt a vérnyomásmérés és az aorták keménységének a vizsgálata kardiológiai MRI segítségével. Az aorta biológiai életkorát a páciens életkora, illetve az aorta keménységének három fokozata közötti összefüggéssel határozták meg.

Az edzések a szisztolés és a diasztolés vérnyomásértéket 3-4 Hgmm-rel csökkentették. A mozgás hatására csökkent az általános aortamerevség, leginkább a leszálló aortában volt megfigyelhető, hogy 9 százalékkal nőtt a tágulékonyság - a vérnyomás hatására történő kitágulás képessége. Ez összességében az aorta életkorának 4 évvel való megfiatalodásával egyenértékű. "A tanulmányunkban kimutattuk, hogy vissza lehet fordítani a véredényeink öregedésének következményeit mindössze hat hónapos edzéssel. Az egészségügyi előnyöket általánosan egészséges, széles életkori csoportba tartozó, reálisan végrehajtható edzésmunka utáni első maratoni távukat teljesítő futók körében figyeltük meg" - ismételte meg az eredményeket dr. Manisty.