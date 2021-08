Négy tipp, hogyan győzhetjük le a szorongást

Gyakorlatilag bármilyen érzelmi vagy fizikai megterheléssel járó esemény - néha még annak gondolata is - kiválthat szorongást, attól függően, ki mennyire érzékeny. A szorongás ugyanis a szervezet stresszre adott komplex reakciója. Normális esetben kontrollálható, vagyis kordában tartható és legyőzhető. Amikor azonban valaki azt veszi észre, hogy konkrét ok nélkül szorong, folyamatosan aggódik valami miatt és gyakorlatilag képtelen lazítani, arról árulkodik, hogy a probléma súlyos. Ilyenkor érdemes minél előbb szakemberhez fordulni, mert elképzelhető, hogy generalizált szorongásos zavar (GAD) áll a háttérben. Akik "csak" alkalmanként szoronganak, azoknak viszont segíthet néhány lazító, nyugtató gyakorlat, amelyeket tudatosan alkalmazva gyorsan leküzdhetik a stresszt és a feszültséget. Ilyeneket gyűjtöttünk össze a Healthline tanácsai alapján.

Mindenki máshogy küzd a szorongás ellen. Fotó: Getty Images

A szabályos, nyugodt légzés kulcsfontosságú

Amikor szorongunk, szívverésünk és légzésünk felgyorsul, gyomrunk összeszorul, izzadni kezdünk, amihez olykor szédülés, fejfájás, súlyosabb esetben hányinger, vagy hasmenés is társulhat. Gyorsabban túljuthatunk a krízisen, ha megtanuljuk kontrollálni légzésünket. Erre vannak speciális légzőgyakorlatok, ám sürgős esetben a legegyszerűbb mozdulatok is megteszik, ha sikerül koncentrálnunk rájuk. Keressünk egy csendes(ebb) helyet, üljünk le, és helyezzük magunkat kényelembe. Próbáljunk lassan és szabályosan lélegezni: az orrunkon keresztül vegyük a levegőt. Légzés közben igyekezzük aktiválni hasizmainkat, rekeszizmunkat, hasfalunkat is - ezt hívják mélylégzésnek vagy rekeszlégzésnek -, ne csak beszippantsuk a levegőt. Ehhez az kell, hogy egyenesen üljünk, ne összegörnyedve. Egyik tenyerünket tegyük a mellkasunkra, másikat a hasunkra, és figyeljünk, hogyan mozognak. Ha a hasunkon lévő emelkedik meg jobban, sikerült a mélylégzés. A levegőt mindig a szánkon fújjuk ki, ne az orrunkon keresztül. A ki- és belégzést ismételjük addig, amíg érezzük, hogy enyhül a szorongás.

A szorongás nemcsak az érintettek számára okozhat nehézségeket, hanem egy párkapcsolatban is problémák forrásává válhat. Ahhoz, hogy erre megoldást találhassunk, érdemes alaposabban megismernünk a jelenség hátterét. Részletek! h i r d e t é s

Jól jöhet a vizuális segítség

Amikor elfog minket a szorongás, sokat segíthet, ha csukott szemmel egy ideális helyre "repítjük magunkat". Ez lehet olyan hely, ahol korábban már jártunk, de lehet képzeletbeli is, esetleg olyan, ahova egyszer szeretnénk eljutni. A lényeg, hogy megnyugtatónak, békésnek és biztonságosnak tartsuk, amit, ha felidézünk, jó érzés tölt el bennünket. Képzeljük el, milyen illatot éreznénk, milyen hangokat hallanánk és milyen színek fogadnának minket, ha ott lennénk. Próbáljunk az apró részletre is odafigyelni, közben csukott szemmel vegyünk néhány mély lélegzetet (az orrunkon szívva be a levegőt). Tudatosan koncentráljunk a légzésre és addig fókuszáljunk a képzeletbeli helyre, amíg enyhül vagy teljesen megszűnik a szorongás.

Lazítsuk el izmainkat!

A stressz okozta szorongás hatására izmaink is megfeszülnek. Ha tudatosan igyekszünk ellazítani őket, szorongásunkat is gyorsabban tudjuk oldani. Ehhez az kell, hogy egy nyugodt helyen csukott szemmel koncentráljunk a lassú ki- és belégzésre. Ezzel egyidőben szorítsuk erősen ökölbe a kezünket. Néhány másodpercig tartsuk így, érezzük, hogyan feszül. Majd lassan nyissuk szét ujjainkat, és figyeljük meg, milyen érzés, ahogy izmaink ellazulnak. Ezt megismételhetjük kar-, láb-, vagy vállizmainkkal is, csak arra ügyeljünk, hogy azokat az izomcsoportokat ne terheljük, amelyek esetleg fájnak vagy sérültek.

Számoljunk tízig. Vagy tovább

A számolás az egyik legegyszerűbb és legismertebb módja a szorongás enyhítésének, bár sokaknak nem válik be. (Régi jó tanács, hogy számoljunk bárányokat elalvás előtt, hogy el tudjunk lazulni és álomba tudjunk merülni.) Keressünk egy csendes helyet, hunyjuk be a szemünket és számoljunk lassan tízig! Ha szükséges, ismételjük meg húszig - vagy tovább - számolva, addig, amíg azt érezzük, hogy szorongásunk alábbhagy. Előfordulhat, hogy erre viszonylag hamar sor kerül, de az is, hogy egészen sokáig el kell számolnunk. A lényeg, hogy a külvilágot kizárva koncentráljunk a feladatra, közben maradjunk türelmesek és nyugodtak.

Természetesen ezek csak egyszerű, instant gyakorlatok a szorongás lehető leggyorsabb oldására. Ha van rá lehetőségünk, válasszunk pihentetőbb, ráérősebb megoldást. Hallgassunk megnyugtató zenét, hívjuk fel egyik barátunkat, akivel szívesen beszélgetünk, esetleg olvassunk könyvet, vagy nézzünk filmet, vagy egy részt kedvenc sorozatunkból. A lényeg, hogy tudatosan tereljük el a figyelmünket arról, ami a szorongást kiváltotta, és koncentráljunk olyasmire, ami jó érzéssel, elégedettséggel tölt el bennünket.