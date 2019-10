A kiégés leggyakoribb jelei

Hosszú ideig tűnődve nézi a képernyőt, éjszaka pedig felébred, és a céges tennivalókon jár az agya? Ideje lehet másik munkahely után nézni.

Aki a három fő tünet mindegyikét tapasztalja magán, nagy valószínűséggel kiégéstől szenved - állítja az ausztrál kutató, Dr. Sam Hay. Kísérő tünetként a szakember szerint jelentkezhet egyfajta "érzelmi üresség" is, amikor a beteget a magánéletében és a munkahelyén tapasztalt pozitív és negatív események is hidegen hagyják. Dr. Hay szerint a tüneteket csak úgy enyhíthetjük, ha engedünk a ránk nehezedő nyomáson: vegyünk ki hosszabb szabadságot, és keressünk olyan hobbit, amely lefoglal és boldoggá tesz minket.

A bennünk felgyülemlő feszültséget hajlamosak vagyunk a környezetünkön, szeretteinken levezetni. A kiégéssel együtt járó mentális kimerülés miatt az ingerküszöbünk is jóval alacsonyabb lesz a megszokottnál, és feszültté válunk kisebb, jelentéktelenebb dolgok miatt is.

Lelki egyensúlyunk felborulása alvásunk minőségére is kihatással van. A kiégést átélő személyek nehezen alszanak el, éjszaka pedig többször is felébrednek, és ilyenkor is a munkán jár az agyuk. Ezzel ráadásul ördögi körbe kerülnek, hiszen a rossz alvás miatt a munkahelyükön is fáradtabbak és figyelmetlenebbek lesznek, ami miatt újabb kudarcok és stresszes szituációk érik őket.

Súlyosságát sokszor nehéz megítélni, és a tüneteket is a legtöbben általános fáradtságként azonosítják. Kutatások szerint a legtöbben a nyári hónapokban érzik magukat erőtlenebbnek és fáradtabbnak , a szabadságok kikérése miatt ilyenkor több munka hárulhat ránk, és mi magunk is inkább a vízparton vagy a szabadban töltenénk az időt az iroda helyett. De mikortól beszélhetünk valóban kiégésről? Íme a három leggyakoribb tünet!

Kedves Doktornő! Harminc éves fiatalember vagyok és "munka váltás témával"fordulnék önhöz. Az első szakmám szobafestő,a második fodrász(alkalmazott) illetve rendelkezem vagyonőri vizsgával is(érettségi,angol alap nyelvvizsga,jogosítvány). Lényegében 22-23 éves koromtól a második szakmámban dolgozom,de úgy érzem már nem vonz ez a szakma(feszélyezve érzem magam a munkában/munkahelyen),de nehezen merek váltani,mert más területen kevés a tapasztalatom illetve a munkanélküliség esete is visszatart!!Főiskolára nehezen/nem tudok bejutni,mert dolgoznom kell és a magas tandíjat sem tudom fizetni.Néhányan azt tanácsolják inkább vállalkozzak,de nincs ismeretem ebben a témában,és a költségek is magasak.Szeretném az idegen nyelvet tanulni,de ezt főként a munkahely váltással tudom elérni(vagyonőri 24-48 munkarend)illetve egy estleges 2 munkahely lehetősége.Vannak munka lehetőségek,szakmákon belül ill. egyéb területeken szintén,de nem tudom hogyan döntsek?Próbálok anyagi és továbblépés(fejlődés)szerint tervezni,ill. már a külföldi munkákon is gondolkoztam. Sajnos anyagilag nem tudok független lenni,így még a szüleim házában élek,bár önálló "terepen". Jelenleg nincs párkapcsolatom,esetleg ez is okoz belső nyomást?? Szeretem a szüleimet,de talán önállósági/leválási problémákkal állók szemben?! Több velem egy korú ismerősöm már "saját" életet él,esetleg már gyermekük is van.! Nem értem mi lehet a probléma ill. megoldás?!Természetes ez a döntésképtelenség vagy valami lelki/pszichológiai probléma okozza a tanácstalanságot??Vagy több megoldandó probléma van?? Néha egy álom világban érzem magam,mintha ez nem is a valóság lenne?!!Kérem segítsen... Köszönöm

Kedves Kérdező! Levele alapján valóban nem éál olyan életformát, mely az ismeretei és az életkora alpján szükséges lenne. Én nem helyelem azt a gondolatot, hogy a szülőről le kellene válni. Inkább felnőtt-felnőtt relációt kellene kialakítani...