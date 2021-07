Innen tudhatjuk, hogy a párunk nem szeret minket

Számos árulkodó jele van annak, hogy akivel együtt vagyunk, nem érez olyan mélyen irántunk. Mutatjuk, mi figyelmeztethet!

Egy igaz szerelmen alapuló kapcsolatban előbb-utóbb szóba kell kerülnie a közös terveknek - és nemcsak a gyerekvállalással vagy a házassággal kapcsolatban, hanem egy-egy utazást vagy mondjuk a másik családjának megismerését illetően is. Aki azonban nincs elköteleződve a másik iránt, az soha nem beszél a jövőről.

Elképzelhető, hogy partnerünk nem szerelemből van mellettünk, csak el akarja terelni a figyelmét a volt párjával való kapcsolatáról . Erre akkor gyanakodhatunk leginkább, ha folyton az exeit emlegeti, netalántán hozzájuk is hasonlít minket. Szintén rossz jel, ha a párunk soha nem néz a szemünkbe, ritkán vagy soha nem ölel meg, és gyakran tűnik úgy, mintha lélekben máshol járna.

Intő jel lehet, ha a partnerünk nagyon "kifele él". Ez azt jelenti, hogy lépten-nyomon közös, szerelmes képeket posztol, és amikor mások is jelen vannak, kedves és figyelmes velünk. Otthon azonban, vagy amíg kettesben vagyunk vele, elutasító, tartózkodó, hideg lesz a viselkedése .

Tisztelt Doktornő! 8 éve vagyok párkapcsolatban a barátnőmmel, mind a kettőnknek első szerelem/párkapcsolat. Sajnos a barátnőmnél elmúlt a szerelem, és a szex nála nem működik szerelem nélkül. Nálam minden rendesen működik 8 év után is, ugyanúgy kívánom és szeretem. Ő mondta is, hogy lehet élete hibáját követi el azzal, ha külön válunk, de szeretne mással is tapasztalatot szerezni. Szerinte, ha kicsit külön mennénk egymástól, akkor lehet, hogy évek múlva jobban működne minden közösen. Én nem szeretnék mással lenni, és azon vagyok, hogy valami kiutat találjak belőle. Valahogy újra belém kellene, hogy szeressen és akkor megoldódna a problémám. Van remény, hogy újra fellángoljon a szerelem?

Kedves Kérdező! Ezt nagyon nehéz megmondani, erre valószínű, hogy még a barátnője sem tudja a választ. Azt kell mondjam, hogy természetes az, ha a barátnője másokkal is szeretne tapasztalatokat szerezni. Ha most meggátolja ebben és val...