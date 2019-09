A házasság bámulatos előnye

A Michigani Állami Egyetem kutatói egy igazán átfogó tudományos munkára vállalkoztak. 2000-től 2014-ig követtek nyomon összesen több mint 15 ezer embert. Az alanyok 52 év felettiek voltak a kutatás kezdetén. A tudósok arra voltak kíváncsiak, hogy vajon mennyire befolyásolja az alanyok családi állapota ademenciakialakulásának valószínűségét.

A házasság megvédhet a demenciától. Fotó: iStock

Veszélyben az elvált férfiak

A résztvevők között voltak házasok, elváltak, özvegyek, különélők, élettársi kapcsolatban élők, illetve olyanok is, akik soha sem házasodtak meg. Az alanyokat a családi állapotuk szerint külön csoportokra osztották, majd kétévente tesztelték a kognitív funkcióikat személyesen vagy telefonon. Az eredmények összegzése után a tudósok arra jutottak, hogy a 2000-től 2014-ig tartó időszakban a nem házas alanyoknál sokkal nagyobb volt a demencia kialakulásának veszélye.

Halálos is lehet a demencia - a részletekért kattintson ide!

A memóriaromboló betegség az elvált embereket, különösen a férfiakat fenyegette. De miért éppen őket? A kutatók szerint ez az alacsonyabb jövedelemmel és a magánnyal függhet össze. Sokat számíthat továbbá az is, hogy egy válás érzelmi és anyagi szempontból is megterhelő, így tartósan is negatívan hathat az érintettek egészségére.

A házasság előnyei

A házassággal együtt járó érzelmi és anyagi biztonság, valamint a kölcsönös támogatás ugyanakkor jobb egészségi állapottal párosulhat a tudósok véleménye szerint. Úgy vélik, ami jó a szívnek, az jó az agynak is. "Kutatásunk azért jelentős, mert az Egyesült Államokban is egyre nő a nem házas idősebb felnőttek száma" - mondta Dr. Hui Liu, a tanulmány vezető szerzője.

A demencia milliókat érint világszerte. Statisztikai adatok szerint csak az Egyesült Államokban 5,7 millió körülire tehető a betegek száma, míg az Egyesült Királyságban körülbelül 850 ezren lehetnek. A válások is egyre gyakoribbak: Amerikában a párok fele, Angliában pedig a házastársak több mint 40 százaléka inkább külön utakon folytatja az életét. Magyarországon pedig a házasságok harmada végződik válással.

Forrás: sciencedaily.com