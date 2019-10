Hüvelyfertőzés: így előzze meg!

A nők legalább 80-85 százalékának volt már valamilyen hüvelyfertőzése, így szinte mindenkit érint ez a probléma, beszélni mégsem szeretünk róla. Vegyük sorra, mi okozhatja ezeket a kínos és kellemetlen betegségeket? Hogyan védekezhetünk?

A hüvely - a bőr és nyálkahártyák többi részhez hasonlóan - saját mikrobiológiai védelemmel rendelkezik. Ennek egyensúlyához elengedhetetlen a savas vegyhatású közeg, amiAz őrzésért felelős jótékony tejsavbaktériumok azonban könnyen áldozatául eshetnek egy antibiotikum-kúrának , hiszen ők is elpusztulnak a "rossz" baktériumokkal együtt. Ám bármi is legyen az ok, ha a hüvely természetes flórája lúgos irányba tolódik el, megnyílik a kapu a kórokozók előtt: így könnyen kialakulhat fertőzés, ami akár a hasüregbe is feljuthat.Az már kiderült, hogy a hüvely védelme meglehetősen sérülékeny, ám egyensúlyát nagyon hétköznapi dolgok is befolyásolhatják. Az is előfordulhat, hogy egy-egyIlyen például az, ha a wc használata előtt és után megfeledkezünk a kézmosásról , s az sem tesz jót, ha nem megfelelően használjuk a tampont. Bármilyen furcsa, de a túl hosszú vagy a túl rövid időközönkénti csere is károsíthatja a hüvely egészségét. S még egy: bár tudjuk, hogy a divat nagy úr, mellőzni kellene - vagy legalább ritkábban viselni - a bőr szellőzését gátló, szintetikus, szűk fehérneműket.

Az lenne a kérdésem, hogy kb. 4 éve szedek fogamzásgátlót, és minden vasárnap szokott megjönni, tehát most vasárnap is meg fog. Még szerdáig szedem a gyógyszert, viszont már tegnap és ma is volt barnás színű folyásféle, mintha megakarna jönni. Hasam nem fáj meg semmi, a gyógyszert is rendesen szedem, mindig egy időben, nem hagytam ki szemet, max. 1-t az elmúlt 3 hónapban, de akkor is 12 órán belül pótoltam, vagyis 1-2 órán belül. Nem szedtem antibiotikumot, csak C- és E-vitamint, de azt is napközben, hogy a gyógyszerrel ne együtt, mert azt este veszem be. Szóval nem nagyon tudom ezt mire vélni, lehet baj?

Tisztelt Asszonyom! A feleslegben szedett C-vitamin is gátolja a tabletták hatását, mert a CYP3A4 enzim felgyorsításával fokozza a nemi hormonok lebomlását. Amennyiben a C-vitamin elhagyása sem segítene, erősebb ösztrogénhatású tablett...