7 mondat, amit egyetlen nő sem akar hallani

A lista, hogy egy nő mit szeretne hallani barátjától, férjétől, attól függően is változhat, hogy milyen személyiség. Az is megeshet, hogy egy nő azért szeret bele valakibe, mert egy bizonyos módon beszélnek hozzá. A szavaknak hatalmas erejük van. Most olyan mondatokat gyűjtöttünk össze, amiket a nők kifejezetten nem szeretnének hallani párjuktól.

"Fáradtnak tűnsz"

9 mondat, amit sose mondjunk egy férfinak A szavak bármilyen kapcsolatot akár percek alatt tönkretehetnek. Az évek óta tartó kapcsolatot is el lehet rontani azzal, ha a nő olyan dolgot mond, amivel összetöri a férfi szívét. Íme, 9 kerülendő mondat, kattintson!

Nem lenne jobb keresni egy másik kifejezést arra vonatkozóan, hogy nem néz ki valaki túl jól? A mindennapi teendők ellátása általában azzal jár, hogy elfáradunk, és ez meglátszik.

"Az előző barátnőimnek volt orgazmusa!"

Sok férfi úgy gondolja, hogy nem az ő hibája, ha a barátnőjének nincs orgazmusa szex közben. Ez persze nem feltétlen van így. Ilyen esetben nem szabad szégyenlősködni, gyorstalpalót - esetleg hosszabb okítást - kell tartani a férfinek a női testről és annak anatómiájáról.

"Valaki mást a világ legboldogabb férfijává fogsz tenni"

Tipikusan egy szakításkor elhangzó frázis. Ez egy olyan mondat, ami nagyon fájdalmasan hangzik, hiszen egyértelműen azt sugallja, hogy a férfi nem volt boldog a kapcsolatban.

Egy párkapcsolatban bizonyos mondatokat nem érdemes mondani a nőnek. Fotó: iStock

"Tényleg ezt akarod felvenni?"

Ha egy nő nagyon alulöltözött egy adott alkalomhoz, akkor ez egy jogos kijelentés. Azonban a legtöbb férfi nem ért a divathoz, nem is érdekli őket, ezért az ilyen mondatokkal csak ártanak maguknak.

"El kell mondanom valamit"

Oké, mondjon. De, ha így kezdődik egy mondat akaratlanul is mindenki - főként egy nő - a legrosszabbra számít. Kirúgták az állásból? Megcsalt? Elhagy? Rossz hírt közölt az orvos?

"Beszélnünk kell!"

Ez a mondat is hasonló reakciót vált ki a nőkből, mint az előző, de ebben az esetben egyértelműen a párkapcsolatról kezd el negatívan fantáziálni. Néhány férfi azt is megteszi, hogy így kezdi a mondandóját, majd valamilyen pozitívummal folytatja. Nos, ez nem kifejezetten jó vicc.

"Csalódott vagyok"

Ez a mondat pont úgy hangzik, amilyeneket kamaszkorban mondanak az embernek a szülei. Azért is bír nagyon rossz felhanggal ez a mondat, mert egy csalódott ember rosszabb, mint egy dühös.