A férfiakat ugyanúgy meg lehet bántani, mint a nőket. Néhány férfi a szíve mélyén még teljesen gyerek, ezért velük különösen finoman kell bánni. Sőt azt kifejezetten nem szeretik, ha olyan dolgot mond a nő, ami nem tetszik nekik. A felesleges veszekedés, esetleg a kapcsolat halálát elkerülendő, van néhány mondat, amit jobb, ha egy nő sosem mond a férfinak. A womanitely.com kilenc ilyen mondatot gyűjtött össze.

Mama kicsi fia vagy!

Mesélj az exedről

Nézd, milyen jól néz ki az a nő!

Nem vagy vicces

Szép vagyok?

Nincs érzéked a divathoz

Mikor hívsz fel?

Ez csak munka

Ezt a mondatot - ha hosszútávú kapcsolatot szeretnénk - sose mondjuk. El kell fogadni ezt a tényt, ne akarjuk megváltoztatni. A mama kicsi fia az marad 40 évesen is. Erre fel kell készülni, el kell dönteni, hogy képesek vagyunk-e egy életet leélni így mellette.A legtöbb esetben mindkét félnek, tehát a férfinak is volt korábbi párkapcsolata. A nők gyakran kérik, hogy párjuk meséljen az előző barátnőjükről, főleg az intimebb részletekről. Az ilyen kérdésekkel csak elriasztjuk a férfit, soha nem fogjuk megnyerni a szívét, ha az előző kapcsolatairól faggatjuk.Ez a mondat - bár nem gondolnánk - sok kapcsolatot tesz tönkre. Erre a kérdésre, felvetésre ugyanis nincs jó válasz. Ha férfi azt válaszolja, hogy igen, tényleg, egyetért, akkor rögtön elfog mindenkit a féltékenység , ami veszekedéshez vezethet. Már csak azért is, mert a következő kérdés általában az, hogy "És szebb, mint én?" Ha a férfi azt válaszolja nem, akkor lehet hogy füllent, ha azt, hogy igen, akkor garantált a veszekedés.Egy egészséges párkapcsolathoz hozzátartozik a mókázás is. Az, hogy a férfi nem süt el minden percben egy poént, nem jelenti azt, hogy nem szeret szórakozni, jól érezni magát. Tehát kétszer is meg kell gondolni, hogy azt mondjuk neki: "Meg kell tanulnod kikapcsolódni és szórakozni, nehogy unalmas légy!". Ezzel könnyen lehet üldözni a férfit. Vegyük figyelembe, hogy vannak introvertált emberek, akikkel kicsit másképp kell bánni. Esetleg csak szégyenlős vagy túl érzékeny a partner.Nem ez a legjobb módja annak, hogy növeljük önbecsülésünket , hagyjuk, hogy a férfi ezt magától mondja. Ha a férfi valóban szereti partnerét magától is el fogja mondani, hogy szépnek látja a nőt. A lényeg, ha ki kell ezt provokálni, ott valami gond van.Nem érdemes megjegyezni, hogy a teremtés koronájának nincs ízlése. Inkább próbáljunk meg lassan megszabadulni a nem kívánt ruhadaraboktól úgy, hogy újakat vásárolunk neki. Esetleg menjünk együtt shoppingolni. Szakítás nem feltétlenül lesz egy ilyen kijelentésből, de nem fogja növelni a férfi önbecsülését.Az első randi után, nem tanácsos rögtön rákérdezni, hogy mikor találkozunk újra. Ettől könnyen kétségbeesettnek tűnhetünk; a legtöbb férfi megijed az ilyen fajta ragaszkodástól. Idővel úgyis tudatja a férfi, hogy mikor szeretné a következő randevút. Ha nem, az is egyértelmű üzenet.Ha a férfi egy hosszadalmas, komoly, erőpróbáló munkán van túl, ami esetleg kudarccal végződött, mert a főnök megfedte, soha ne mondjuk azt, hogy "ez csak munka". A férfiak egójának nagyon fontos, hogy sikeresek legyenek a munkájukban. Fogalmazzunk inkább másként: "legközelebb a főnök biztosan megdicsér", "lehet, hogy a főnöködnek rossz napja volt, és valójában jó munkát végeztél". Támogassuk a partnerünket, ne törjük le még jobban a lelkesedését.