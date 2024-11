A túlzásba vitt cinkfogyasztás ilyen komoly problémát okozhat

A felhőzet, szakadozik, csökken, átmenetileg nagyobb területen is kiderül az ég, majd hajnalra elsősorban a Dunántúlon megnövekszik a felhőzet. A derült, szélcsendes északkeleti és délnyugati tájakon párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. A csapadékzóna délkelet, kelet felé levonul, az éjszaka második felében már száraz idő várható. Nagy területen lesz élénk, az északnyugati határ mentén időnként erős az északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között alakul, de a szélcsendes, derült helyeken pár fokkal fagypont alá is süllyedhet. Napközben egy hidegfront érkezik, jelentős lehűlést azonban ez sem hoz majd.