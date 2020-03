Kiből lehet legjobb barát?

A kutatás alapjának számító kérdőívet kétezren töltötték ki. Az összesített eredmények alapján elmondható, hogy átlagosan négy év ismeretség és négy különböző személyes élmény kell ahhoz, hogy egy cimborát legjobb barátnak nevezzünk.

Így lesz valakiből legjobb barát

A kutatás alanyainak 40 százalékát egy közösen átélt trauma, 34 százalékát a közös vakáció, illetve egy autós vagy buszos kirándulás hozta sokkal közelebb egy-egy baráthoz. 33 százaléknak a rendszeres telefonbeszélgetések is sokat jelentenek, 32 százaléknak pedig az a fontos, hogy a másik támogassa őt, bármi történjék is.

Mi tennénk meg a legjobb barátunkért?

Az amerikaiaknak rendkívül fontos a barátság. Kis túlzással nincs is olyan dolog, amit ne tennének meg a legjobb barátaikért. 43 százalék letenné az óvadékot legkedvesebb cimborájáért, ha az börtönben lenne, 42 százalék átutazna érte az egész országon, 35 százalék pedig minden körülmények között megtartaná legjobb barátja titkát. 33 százalék hazudna is, ha azzal segíthetne barátjának, 27 százalék fennmaradna érte egész éjjel, 26 százalék mindenki más ajándékánál drágábbat venne a legkedvesebb barátjának, 25 százalék pedig még a börtönben is átvenné a legjobb cimborája helyét, hogy az kiszabadulhasson.

Az emberek többsége bármit megtenne legjobb barátjáért. Fotó: Getty Images

Hol ismerhetünk meg új barátokat?

A felmérés résztvevőinek közel fele, 49 százaléka a párjának köszönhetően ismert meg olyan embereket - átlagosan hármat -, akikkel később összebarátkozott. Négyből három válaszadó szerint ezek a barátságok akkor is fennmaradnának, ha a párkapcsolata véget érne. 56 százalék szerint a közös érdeklődés és hullámhossz erősebb összetartó erő, mint az a tény, hogy véget ért a kapcsolat valakivel, akivel új barátjuk is jóban van. 54 százalék pedig egyenesen úgy véli, hogy ezzel az új baráttal közelebb kerültek egymáshoz lelkileg, mint a párjával vagy exével valaha is voltak.

Mások a munkahelyükön találnak először csupán kedves ismerősökre, majd barátokra. 56 százalék onnan számítja a barátságot, amikor már nemcsak a munkahelyen kommunikálnak, és olyan dolgokról is szó esik, ami nem a hivatásukhoz kapcsolódik.

Több barát, több baráti társaság

Egy átlag amerikainak egyébként három legjobb barátja és három különböző baráti köre van, akiket a többség - közel 70 százalék - sosem eresztene össze. 56 százalékuk azért nem, mert úgy érzi, hogy minden baráti társaságban másképp viselkedik, ami kellemetlenséghez vezetne, ha mindenkivel egyszerre találkozna. 53 százalék tart attól, mi mindent mondanának ezek a társaságok egymásnak, 47 százalék pedig konkrétan attól fél, hogy róla fecsegnének ki egy titkot annak a baráti bandának, ahol még nem tudtak arról.

Így gondolkodnak a nők és a férfiak

A felmérés adatainak összegzése után az is kiderült, hogy a férfiak sokkal nagyobb valószínűséggel hívják meg a barátaikat minden buliba, amit ők szerveznek, illetve szeretnek naponta legalább egy alkalommal a haverokkal együtt enni. Ezen kívül 25 százalékuk ruhákat is csereberél a legjobb barátokkal, míg a nőknél ez az arány csupán 16 százalék. Nagyobb valószínűséggel ünnepelnek továbbá barátságévfordulót, mint a nők, és a titoktartást is többre értékelik - a férfiak 41 százaléka állította azt, hogy nagyra tartják azokat a barátokat, akik remekül tudnak titkot őrizni. A nők közül viszont csak 30 százalék nyilatkozta ugyanezt.

Forrás: nypost.com