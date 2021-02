Erre számíthatunk, amikor először járunk pszichológusnál

Szerencsére egyre többen ismerik fel, hogy a mentális egészségünk ápolása és megőrzése legalább olyan fontos, mint a fizikai jóllétünkről való gondoskodás. Épp ezért pszichológushoz sem csak a mentális gondokkal küzdőknek javasolt fordulni, sőt - éppen azzal előzhetjük meg a komolyabb pszichés problémák kialakulását, ha időben szakértő segítségét kérjük. A pandémia idején ez még nagyobb jelentőséggel bír, mint korábban, a világjárvány okozta bezártság és elszigeteltség, a munkahelyi és anyagi bizonytalanság, a megbetegedéstől valófélelemés a szeretteink iránt érzett aggodalom ugyanis fokozott kihívás elé állítanak mindenkit. Sőt, ahogy arról korábban is írtunk, amerikai felmérések szerint a koronavírus-fertőzésből felgyógyultak mintegy ötödénél jelentkeznek a szorongás, az álmatlanság vagy a depresszió tünetei. Azaz a pszichológusok munkájára nagyobb szükség van, mint valaha. Sokan mégis vonakodnak felkeresni egy mentálhigiénés szakembert, mert nem tudják, mire számíthatnak egy konzultáción. Az ausztrál Independence magazin összeállítása nekik szeretne utat mutatni.

Elengedhetetlen, hogy megtaláljuk a közös hangot a választott szakemberrel. Fotó: Getty Images

Miben tudnak segíteni?

Mint említettük, a mentális szakember nem csak akut, konkrét problémák kezeléséhez nyújthat támaszt. A traumák, krízishelyzetek mellett számos okból kifolyólag kérhetjük pszichológus segítségét, a többi között akkor, ha:

úgy érezzük, támogatásra van szükségünk;

jólesne kibeszélni valakivel a személyes problémáinkat;

nem tudunk megbirkózni az érzelmeinkkel, zavaró gondolatainkkal;

bármilyen kihívást jelentő élethelyzetben találjuk magunkat;

a berögzült viselkedési mintáinkon szeretnénk változtatni.

Számos különféle módszer és iskola létezik a pszichológián belül, az ezek közötti különbségek a laikus számára nem feltétlenül átláthatóak. Az analitikus terápiák célja a tudattalan konfliktusok, érzelmi hiányok feltárása, a kognitív- és viselkedésterápiák során felismerhetők és megváltoztathatók a hibás, torzított gondolkodásmódok, a kóros magatartásformák, míg a személyközpontú szemlélet az adott pillanat történéseire helyezi a hangsúlyt. Érdemes végiggondolni, hogy milyen formában szeretnénk járni a konzultációkra: egyedül, a párunkkal vagy rokonunkkal (ha a családi, magánéleti gondjainkat szeretnénk megoldani), vagy inkább valamilyen csoportos terápián vennénk részt, és ennek megfelelően keresgélni a szakemberek között.

Hogyan készüljünk az első találkozásra?

Különösebb teendőlista vagy elintéznivaló nincs, legfeljebb a technikai feltételeket érdemes biztosítani, lévén a világjárvány idején biztonsági okokból a legtöbb szakember online konzultációkat tart. Ehhez egy videókamerával rendelkező mobiltelefonra vagy számítógépre lesz szükségünk, a pszichológusnak ugyanis nem elég a hangunkat hallania, fontos, hogy a mondatainkat kísérő testbeszédünkből, mimikánkból is minél többet lásson. Speciális tudást, előzetes felkészülést nem igényel a konzultáció, azt azonban érdemes végiggondolni (esetleg listába szedni vázlatosan), hogy életünk mely területén érzünk elakadást, milyen témában szorulunk tanácsra, mi az, amit nem szívesen beszélünk meg senki mással, mégis nyomja a lelkünket. Az sem baj, ha nem tudjuk konkrétan megfogalmazni, mi bánt, csak úgy érezzük, valami nem stimmel - a jó szakember a konzultációk során úgyis felméri majd, hol lehet a probléma gyökere, mi válthatja ki a labilis érzelmi állapotot.

Mi történik majd?

Az első pár alkalommal egy ismerkedéshez hasonló párbeszédre számíthatunk, a szakember kifaggat majd arról, milyen témák foglalkoztatnak mostanában, milyen céljaink vannak, milyen téren érezzük úgy, hogy segítségre szorulunk és hova szeretnénk eljutni a terápia végén. Ha van olyan téma, amiről nem szívesen beszélünk, sőt kifejezetten kerülnénk, azt is bátran mondjuk el, a szakember nem fogja erőltetni a dolgot. Az a lényeg, hogy a saját tempónkban haladhassunk - előbb-utóbb úgyis felszínre kerülnek majd a mélyebbre temetett érzések, emlékek is. Fontos, hogy nyíltan, őszintén kommunikáljunk, a pszichológus előtt bátran elengedhetjük magunkat, semmit se szégyelljünk kimondani - a szakember biztosan nem fog elítélni minket, és az elhangzottakat mindig bizalmasan kezeli, hiszen köti a titoktartás.

Merjünk váltani

A pszichológus és kliense között nagyon meghitt, bensőséges kapcsolat alakul ki, épp ezért nem biztos, hogy elsőre megtaláljuk a nekünk megfelelő szakembert. Ez azonban ne tántorítson el senkit! Maguk a szakértők is azt javasolják, érdemes akár két-három-négy különböző terapeutához is bejelentkezni, majd a személyes tapasztalatok alapján eldönteni, kinél éreztük magunkat a legjobban, kinek nyíltunk meg a legkönnyebben, kivel alakult ki a legnagyobb szimpátia. Ha valamiért feszélyezettnek érezzük magunkat, nem működik a "kémia" vagy nem igazán gördülékeny a beszélgetés, bátran keressünk tovább, mert a nem megfelelő terapeuta-kliens kapcsolat a terápia hatékonyságát is nagyban ronthatja.