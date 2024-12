A Mikulás kedves külseje súlyos betegségeket rejthet

Az év vége közeledtével egyre inkább reflektorfénybe kerül a Mikulás személye, aki bár Magyarországon december 6-án ajándékozza meg a gyerekeket, számos országban karácsonykor várják őt izgatottan a legkisebbek. A hagyományok szerint a pocakos, ősz szakállú jótevő tetőről tetőre jár rénszarvasok repítette szánján, és a kéményen át a házakba bejutva jobbnál jobb ajándékokat hagy hátra. Cserébe alkalmasint némi tejet és süteményt azért elfogad, hogy a fárasztó munkát újult erővel tudja folytatni. A kulturális különbségek dacára az nem kérdés, hogy a Szent Miklósról formázott Mikulás egyfajta jótevő nagypapafiguraként él a köztudatban, aki kívül-belül a lehető legbarátságosabb jegyeket hordozza.

Külseje alapján a Mikulást súlyos betegséget gyötörhetik. Fotó: Getty Images

De mi történne, ha gyermeki énünk helyett inkább orvosi szemmel néznénk rá? Nos, mint azt Adam Taylor, a Lancasteri Egyetem anatómus professzora írja a The Conversation oldalán, alighanem igencsak ledöbbennénk azon, mennyire egészségtelenül él a gyerekek kedvence. Mi több, tünetei alapján súlyos betegségek kínozhatják.

Így alakult ki, hogy az egyes országokban ki ajándékozza meg karácsonykor a gyerekeket.

Mit tudhatunk a Mikulás egészségi állapotáról?

Ábrázolástól függően a Mikulás mintegy 170-200 centiméter magas lehet, testsúlya pedig 80 és 136 kilogramm között mozoghat. Bármi is legyen azonban a valós adat, az nyilvánvalónak tűnik, hogy minimum túlsúlyos, de inkább elhízott. Ráadásul súlyfeleslege zöme hastájékra lokalizálódik. Persze a hideg téli éjszakában jól jöhet a zsírpárnák szigetelő hatása, a túl sok hasi zsírról azonban ismert, hogy a hasűri szerveket körülölelve súlyos egészségügyi károsodáshoz vezethet hosszú távon. Arról nem is beszélve, hogy ha minden házban eszik pár falat süteményt, ahova csak benéz, akkor nem is kell sokat tanakodni, mitől lehetnek súlyproblémái. A magas zsír- és cukortartalmú élelmiszerekben gazdag étrend ugyanis egyenes út az elhízáshoz, továbbá az olyan krónikus betegségekhez, mint a szívpanaszok, stroke, 2-es típusú cukorbetegség, csontritkulás és vastagbélrák.

Ugyancsak hozzátartozik a Mikuláshoz vidám természetét hirdető piros pozsgája, mindazonáltal ez rosacea és egyéb bőrbetegségek tünete is lehet. Sőt, az ajándékcipelés jelentette nehéz fizikai munkától a hidegben való repülésig a Mikulás életvitelének egyes közismert elemei ugyancsak súlyosbíthatják a rosaceás panaszokat. Gondoljunk csak bele: eleve az Északi-sarkon él, ráadásul rengeteg időt tölt egy szánon száguldva a sztratoszférában, ahol a hőmérséklet mínusz 80 fokig is süllyedhet. Számolni kell továbbá a még éjszaka is rendkívül erős UV-sugárzással, amely a rosacea kialakulásának egyik fontos kockázati tényezője. Mindezen negatív behatásoktól dús szakálla sem tudja megvédeni: legalább egy vastag sálra és védőszemüvegre lenne szüksége, hogy valamelyest mérsékelni tudja karácsonyi kötelességei teljesítésének bőrére gyakorolt negatív hatásait.

Egyes országokban, például az Egyesült Királyságban nem tejet, hanem alkoholt tesznek ki éjszakára a Mikulásnak. Taylor szerint a kivörösödött arc alkoholintolerancia jele is lehet. Ez egy veleszületett anyagcserezavar, amelynek lényege, hogy a szervezet nem tudja megfelelően lebontani a toxikus alkoholt, az pedig így kis mennyiségben fogyasztva is kellemetlen panaszokat vált ki. Becslések szerint az emberek mintegy 8 százalékát érinti mindez, akik számára az absztinencia jelenti az egyetlen megelőzési lehetőséget. De még ha a Mikulás nem is küzd alkoholintoleranciával, akkor is az alkoholmérgezés és az alkoholos zsírmáj fokozott kockázatával kénytelen szembenézni fogyasztási szokásai alapján.

A körülmények áldozata

Visszatérve az extrém hideg munkakörnyezethez, a Mikulásnál bizony a fagyási sérülések veszélyét is számba kell venni. Ilyen alacsony hőmérséklet mellett a végtagjaiban alig néhány perc alatt beszűkülnek a vérerek, és még a kesztyű sem akadályozhatja meg, hogy jégkristályok képződjenek a vérében. Ezen a ponton a Mikulásra súlyos szövetkárosodás, azon keresztül pedig akár végtagvesztés várhat. Mégis legtöbbször azt láthatjuk az ábrázolásokon, hogy mosolyogva ül a szánján. Így nem kizárt, hogy valójában nem is érzi a hideget, ami analgéziára utalhat, egy ritka genetikai zavarra, amelynek nyomán az érintettek nem éreznek fájdalmat.

Nagy sebességgel utazni a sztratoszférában azért sem veszélytelen, mert ott a levegő oxigénkoncentrációja kevesebb mint harmada annak, mint amit a felszín közelében megszoktunk. A szánon ülve tehát hamar oxigénhiányos állapotba kerülne a Mikulás szervezete. Még a nagy hegyek magaslatain is legalább két hétig tart, hogy az emberi test, illetve a keringés alkalmazkodni tudjon az oxigénhiányos közeghez, a sztratoszféra pedig több kilométerrel ezek felett kezdődik a légkörben. Ráadásul, ha a hipoxiához hozzávesszük az ittasságot is, akkor a végeredmény egy igazi egészségügyi katasztrófa, amely a Mikulás szív- és érrendszerét extrém megpróbáltatásoknak tenné ki, egyben minden bizonnyal kognitív zavarokat is előidézne nála.

És akkor a végén jöjjön a kémény. Az ott megtapadó korom tudományos kutatások által igazoltan fokozza többféle rákos megbetegedés kialakulásának kockázatát. De a tüdőbe behatolva egyéb légzőszervi panaszokat is kiválthat, továbbá hosszú távon növelheti az Alzheimer-kór és a demencia rizikóját. Mindezen veszélyeket figyelembe véve tehát igazi karácsonyi csoda, hogy a Mikulás egyáltalán képes kiszállítani a gyerekek ajándékait.