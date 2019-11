Valóban közösségimédia-függők vagyunk?

2015-ben a válaszadók 75 százaléka akár egynél több órát is eltöltött a Facebookon, míg a kitöltők 13 százaléka csupán néhány percet. Korcsoportonként nézve a 41 év felettiek csoportja 2015-ben kifejezetten facebookozni ült le a számítógép elé - 45 százalékuk napi 1 óránál is hosszabb időre. A 40 év alattiaknak azonban csupán 30 százaléka töltött el ennyi időt a közösségi oldalon.

Nem tartják magukat függőnek a felhasználók. Fotó: iStock

Ezzel szemben az idei kutatás azt mutatja, hogy a fiatalok 70 százaléka naponta 3 óránál többet is eltölt a Facebookon, a maradék 30 százalék pedig csak napi néhány percet, legfeljebb egy órát szán a közösségi oldalra. Azonban a 41 év felettiek is többet lógnak a Facebookon, mint 2015-ben. A többség (75 százalék) mára már napi 2-3 órát, míg a válaszadók negyede maximum egy órát facebookozik naponta. A 24-40 éves korosztály 60 százaléka is naponta átlagosan 2-3 órát tölt el a közösségi oldalon.

Nem tartjuk függőnek magunkat

A felhasználók nem gondolják magukat függőnek, a 14-23 éves korosztály 58 százaléka szerint a közösségi médiának csak kiegészítő szerepe van az életében, 16 százaléknak pedig egyáltalán nem fontosak a közösségimédia-csatornák. 2 százalékuk azonban erőteljesen függőnek tartja magát. De mi lenne a felhasználókkal közösségi média nélkül? A válaszadók többsége úgy gondolja, hogy minden további nélkül tudna létezni a Facebook nélkül, de 33 százalék pár hét után már elvonási tünetekkel küzdene. A megkérdezettek 13 százaléka pedig úgy véli, egyáltalán nem tudna létezni a platform nélkül.

Az idei kutatás azt mutatja, hogy a 14-23 éves korosztály leginkább csetelésre, kedvenc oldalaik követésére és saját tartalom feltöltésére használja a platformot. A 41 év felettiek azonban itt tájékozódnak a napi és a szakmai hírekről is. A megkérdezettek 96 százaléka azt válaszolta, hogy nem akadt még gondja abból, hogy a munkahelyén Facebookozott.

A Facebook legyőzte a szexet?

Egyesek inkább neteznek szexelés helyett is. Forrás: ArvaliCom Nagy Közösségi Média Kutatás 2019

Manapság a közösségi média sokak életében napi szerepet játszik, ami akár a párkapcsolatra is negatív hatással lehet. A 2015-ben szinte mindig a szex győzött, de 2019-ben előretört a Facebook is. Ma már a megkérdezettek mintegy 31 százaléka időnként vagy mindig a Facebookot választja a szex helyett.

A válaszadók többsége (75 százalék) egyébként még egyáltalán nem ismerkedett a Facebookon. A megkérdezettek 15 százaléka vallotta azt, hogy ugyan ismerkedett már a közösségi oldalon, de sosem lett belőle semmi, a maradék 10 százaléknak pedig csak rövid távú kapcsolatai voltak a Facebookos ismerkedés által.