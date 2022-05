Hátborzongató tünetekkel jár az alkoholmegvonás

Ha vittük már valaha is túlzásba az alkoholfogyasztást, akkor tudjuk, hogy a szeszes italok milyen pusztítást képesek végezni a testünkben – és itt nemcsak a másnapossággal járó kínzó tünetekről van szó, hanem a hosszabb távú egészségügyi kockázatokról. Amennyiben ráadásul a túlfogyasztás szokássá válik, azok a bizonyos tünetek és a kockázatok tovább fokozódnak. Nem véletlen, hogy annál, aki hosszú időn át folyamatosan sokat ivott, a hirtelen alkoholmegvonás életveszélyes is lehet – írja a témával foglalkozó cikkében a SELF.

De mi számít túl soknak? Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) meghatározása szerint a férfiaknál heti 15, míg a nőknél heti 8 ital az a határ, amit átlépve már komoly probléma fennállásával kell számolni.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy ha csak néha-néha esünk túlzásba, nem valószínű, hogy alkoholmegvonási szindróma alakul ki nálunk (ami akkor fordul elő, amikor valaki, aki fizikailag függ az alkoholtól, hirtelen abbahagyja az ivást). Amennyiben viszont heteken, hónapokon vagy akár éveken keresztül meghaladjuk az ajánlott mennyiséget, nagyobb az elvonási tünetek veszélye. Amikor ugyanis hirtelen abbahagyjuk az ivást, az idegrendszerünk kompenzálásképpen „túlpörög”, ami különféle panaszokat vált ki.

Enyhe tünetek

Dr. Seonaid Nolan addiktológus szerint, bár egyénenként eltérő, pontosan mikor jelentkeznek az alkoholmegvonás tünetei, általánosságban elmondható, hogy az utolsó ital után 6-24 órával lehet számítani rájuk. Hozzátette: az elvonási tünetek az alkoholfogyasztás jelentős csökkentése után is tapasztalhatóak.

A tünetek széles skálája jelentkezhet alkoholmegvonás esetén. Fotó: getty Images

Az első szimptómák a másnapossággal járó panaszokra hasonlítanak. Enyhének számítanak, de kiemelendő, hogy idővel súlyosbodhatnak. Az enyhe tünetek jellemzően 24-48 óra alatt megszűnnek; ha ez alatt az idő alatt nem leszünk rosszabbul, akkor túl vagyunk a nehezén. Azzal kapcsolatban, hogy mit érezhetünk ilyenkor, dr. Kathryn McHugh pszichológus azt mondja: egyebek mellett szorongást, izgatottságot, nyugtalanságot. A szakember arról is beszélt, hogy az alkoholmegvonás okozta szorongás nagyon megnehezíti az érintettek számára a leszokást, hiszen ivásra ösztönzi őket.

Kezdetben ugyancsak jellemző lehet az étvágytalanság. Ez leginkább akkor fordulhat elő, ha az alkohol gyulladást okoz a gyomornyálkahártyában, ami csökkentheti az éhségjelzést. Gyakori a hányás, hányinger, fejfájás, az autonóm (vegetatív) idegrendszer „túlpörgése” miatt pedig az izzadás, szapora szívverés, valamint a remegés, orvosi nevén tremor is (utóbbiról a U.S. National Library of Medicine azt írja, általában a kezeket érinti, de a test más részein is előfordulhat). Alvászavar szintén sokaknál előfordul az alkoholmegvonás korai szakaszában.

Mérsékelt és súlyos panaszok

Az egyelőre még a szakemberek számára sem teljesen világos, hogy az enyhe tünetek kinél válhatnak mérsékelt, esetleg súlyos panaszokká. Kutatások szerint ugyanakkor számíthat egyebek mellett az elfogyasztott alkohol típusa, mennyisége, és az is, hogy mennyi ideig tartott az ivás.

A komolyabb panaszok közé tartoznak a rohamok és a hallucinációk. A rohamok az ivás csökkentését vagy abbahagyását követően 6-48, míg a hallucinációk 12-48 órán belül jelentkezhetnek, magyarázza Dr. Nolan. A rohamot kapók körülbelül 3 százalékánál fordulhat elő úgynevezett status epilecticus: ez a Johns Hopkins Medicine leírása alapján azt jelenti, hogy a roham több mint öt percig tart, vagy öt percen belül egynél több roham tapasztalható, és az érintett az epizódok között nem nyeri vissza az eszméletét. Orvosi vészhelyzetnek számít, mert maradandó agykárosodáshoz vezethet.

Az alkoholmegvonás során rohamot kapók mintegy felénél delirium tremens lép fel, amely ugyancsak orvosi vészhelyzet, és később, 48-96 órával az alkoholfogyasztás csökkentését követően is megjelenhet. A delirium tremensig fajuló alkoholmegvonás egyébként intenzív hallucinációkat, valamint súlyos zavartságot, dezorientáltságot és nyugtalanságot okoz, emellett olyan fizikai tünetek jellemzik, mint a magas vérnyomás, a gyors pulzus, a láz és az izzadás. Ha nem kezelik, akár halálos is lehet. Dr. Nolan ugyanakkor hangsúlyozza: a súlyos tünetek megszűnése még kezeléssel is hosszú időt, akár egy hetet is igénybe vehet.

Egyedül vagy segítséggel?

A túlfogyasztók számára nem ajánlott, hogy egyedül próbálkozzanak meg a leszokással, mindenképpen vegyenek igénybe orvosi segítséget. Az American Family Physician című szaklapban közzétett irányelvekből az derül ki, hogy az enyhe vagy közepes mértékű elvonási tünetek ambulánsan is kezelhetők, vagyis az érintettnek nem kell a kórházban maradnia, hanem önállóan járhat be a szükséges ellátásra. Azoknak viszont, akiknél fennáll a súlyos alkoholmegvonási tünetek kockázata, fekvőbeteg-ellátásra van szükségük.