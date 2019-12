A legtöbb felnőtt kütyüfüggő

Első lépésként kapcsoljuk ki az értesítéseket ! Sokkal egyszerűbb nem törődni az okostelefonunkkal, ha nem pittyeg és/vagy rezeg minden percben egy üzenet miatt. Jó ötlet az is, hogy beszerzünk egy hagyományos ébresztőórát. Ugyanis ha nem a telefonunk hangjára kelünk, kisebb az esély arra, hogy már rögtön az ébredés utáni első percben az e-mailjeinket és a közösségi oldalakat kezdjük böngészni. Emellett jelöljünk ki az otthonunkban kütyümentes zónákat. Ez azt jelenti, hogy a lakás adott pontjaira - például a vécére vagy a hálószobába - nem viszünk magunkkal telefont. Érdemes továbbá szelektálni a telefonunkon található alkalmazásokat is, a legtöbb játék és applikáció ugyanis úgy van kitalálva, hogy rendszeresen be kelljen lépnünk. Szabaduljunk meg ezektől, mert csak rabolják az időnket!

Ha már a fenti tippeket is nehezen tartjuk be, akkor nagy valószínűséggel mi is függők vagyunk. Ilyenkor azonban már drasztikusabb lépésekre kell rászánnunk magunkat. Először nevezzünk ki 1, később pedig 3 egymás utáni napot, amikor egyáltalán nem nyúlunk a kütyüinkhez. A szakértők szerint ez. Ennyi idő elég lehet arra, hogy egészségesebb szokásokat, új hobbikat találjunk, amiket a három nap letelte után is szívesebben csinálunk majd telefonozás helyett. Ha pedig ez nehezen kivitelezhető - például a munkánk miatt -, akkor legalább jelöljünk ki olyan időszakokat, amikor nincs telefonozás, például vacsoraidőben vagy vasárnap délutánonként. Először talán furcsa lesz, de egy biztos: rengeteg időnk marad majd azokra a dolgokra, amik igazán számítanak. További tippeket korábbi cikkünkben olvashat.