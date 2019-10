A leggyakoribb tévhitek a másnaposságról

"Nem nagy dolog"

Sokan azt gondolják, hogy a másnaposság "katonadolog", és igazából nem ró komoly terhet a szervezetre. Ez azonban nem igaz. A nagy mennyiségű alkohol ugyanis megterheli a központi idegrendszert, illetve hatással van az agyban zajló vegyi folyamatokra is, így másnap fejfájást, szédülést és hányigert okozhat. Az esetleges hányás miatt fennáll az extrém dehidratáció veszélye is. Emellett másnaposan az immunrendszerünk is gyengébb.

Az sem igaz, hogy a macskajaj mindkét nemet egyformán érinti. Ha egy férfi és egy nő ugyanakkora mennyiségű alkoholt iszik, nagy az esély rá, hogy a nőnél erősebben jelentkeznek a másnaposság tünetei. Ennek az az oka, hogy a férfiak szervezetében nagyobb százalékban található víz, ami segít hígítani az italok alkoholtartalmát.

Nem kell sokat innunk ahhoz, hogy másnaposak legyünk. Fotó: iStock

"Néhány pohár nem számít"

Az egyik legnagyobb tévhit, hogy sokat kell inni ahhoz, hogy valaki másnapos legyen. Valójában egyeseknél már egy-két ital után is jelentkezhetnek a kellemetlen tünetek, különösen akkor, ha az illető üres gyomorra ivott vagy nem fogyasztott vizet és egyéb alkoholmentes folyadékot az ital mellé. Alapvetően nem a folyadék mennyisége számít, hanem az alkoholtartalma.

Sokan gondolják úgy, hogy a bor a legkevésbé "veszélyes" alkoholféle másnaposság szempontjából, de ez sem igaz. A vörösborban található tanninok például komoly fejfájást válthatnak ki.

"A vacsora megvéd a másnaposságtól"

Az sem igaz, hogy ha lefekvés előtt tésztát eszünk, akkor nem leszünk másnaposak. A késői vacsora ugyanis megterheli a gyomrot - főleg akkor, ha még alkoholt is fogyasztottunk előtte. Inkább az italozás előtt érdemes enni, az étel ugyanis lassíthatja az alkohol felszívódását - erre pedig leginkább a zsír alkalmas, nem a szénhidrát. Lefekvés előtt a legjobb, amit tehetünk, hogy minél több vizet iszunk, hogy felvegyük a harcot a dehidratáltsággal.

Az sem sokat segít, ha lefekvés előtt fájdalomcsillapítót veszünk be, hogy ne legyünk másnaposak. Ezeknek a hatása körülbelül 4 órán át tart, tehát mire felkelünk, valószínűleg elmúlik. Fájdalomcsillapítót ezért inkább ébredés után vegyünk be szükség esetén. Arra viszont nagyon figyeljünk, hogy olyan tablettát válasszunk, amiben nincs paracetamol, mert ez a vegyület alkohollal kombinálva károsíthatja a májat.

"A reggeli gyógysör majd segít"

Sokan hisznek még a "kutyaharapást szőrével" elvben is, ami azt jelenti, hogy a másnaposságot egy újabb adag alkohollal kezelik. Ez azonban egy igen káros tévhit, hiszen a trükk semmi mást nem csinál, csak elnyújtja a másnaposságot. Téves elképzelés az is, hogy a kávé jelentené a megoldást a másnaposságra. Valójában a koffein csak fokozza az alkohol miatt már egyébként is érezhető dehidratációt, így még rosszabbul leszünk tőle.

"Jobban alszom tőle"

Ha valaki azért iszik lefekvés előtt, hogy jobban tudjon aludni, annak van egy rossz hírünk: az alkohol erre nem alkalmas. Bár hamarabb elalszunk tőle, viszont azalvásminőségét rontani fogja. Nem árt tisztában lenni azzal sem, hogy nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a különféle, másnaposságra árult gyógynövényes táplálékkiegészítők valódi segítséget nyújtatnának. A másnaposság legjobb gyógymódja az idő, azaz várjuk meg, míg elmúlnak a tünetek, és közben próbáljuk meg pótolni az elveszített folyadékot és ásványi anyagokat (különösen, ha hánytunk is), hogy felgyorsítsuk a folyamatot.

Forrás: webmd.com