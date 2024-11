Depresszió: meglepő oka is lehet

Az őszi-téli időszak beköszöntével fáradékonyabbak lehetünk, korábban sötétedik, ami nemcsak a hangulatunkra hat negatívan, hanem többnyire kevesebbet is mozgunk. A betegség előfordulása világviszonylatban is nő, a szív- és érrendszeri problémák után ez a második leggyakoribb tartós munkaképtelenséget okozó állapot – mondja Kele Tímea, a Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézetének klinikai szakpszichológusa. A rendszeres testmozgás azonban az enyhe és középsúlyos depressziónál nemcsak a megelőzésben, hanem a kezelésben is hatékony.

Fontos, hogy rendszeresen mozgasd meg magad, még akkor is, ha rossz az idő odakint. Fotó: Getty Images

Még a memóriát is javítja

Depresszió esetén csökken az örömképesség, az energiaszint, a motiváció, és fáradékonyság jelenik meg, emellett az evési, alvási szokásokban is változás állhat be; mély, tartós szomorúság, üresség érzés alakulhat ki. Jellemzően csökken a fizikai aktivitás, ami az állapot további romlásához vezethet, hiszen a mozgás elhagyásával az energiaszint is alacsonyabbá válik.

A rendszeres fizikai aktivitás pozitívan hat a hangulatra, örömérzetet okoz, javítja a stressztűrő képességet, aktív szerepe van az érzelemszabályozásban, növeli az önértékelést, pihentetőbbé teszi az alvást

– emeli ki a szakpszichológus. Hozzáteszi: a mozgás hatására javulnak a tanulási és memóriafunkciók is. Ha mindezt ráadásul társaságban végezzük, az a kapcsolatokat is erősíti, hiszen lehetőség van a tapasztalatcserére, másokkal találkozni, beszélgetni, ami szintén pozitívan hat az ember hangulatára.

Bármilyen mozgásformát is választunk, a közepesen mérsékelt intenzitás a leghatékonyabb a hangulati panaszok megelőzésében vagy mérséklésében. Érdemes tehát heti ötször fél órát szánni erre a tevékenységre, ami lehet séta, kirándulás, kocogás, és amelyeket akár idősebb korban is el lehet kezdeni. A fokozatosság, a következetesség azonban minden esetben nagyon fontos: tervezzük meg, hogy mikor, milyen mozgásformát választunk, hangolódjunk rá, és csak annyit teljesítsünk, amennyi jólesik.