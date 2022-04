Nem tesz jót a házasság a barátságoknak

Jóval kevesebb időt töltenek a házasságban élő emberek mind a barátaikkal, mind pedig a családtagjaikkal. Velük szemben az egyedülállók szorosabb kapcsolatot tartanak a szeretteikkel, és a tőlük kapott érzelmi támogatásra is nagyobb mértékben támaszkodhatnak - olvasható a Psychology Today cikkében.

A házasok inkább a párukkal töltik az idejüket

Az angolul "kapzsi házasságnak" (greedy marriage) is hívott jelenség lényege, hogy a házasságkötést követően a párok elsősorban egymásra fókuszálnak, szabadidejükből pedig fokozatosan kiszorulnak az addig fontosnak tartott személyek is. Velük szemben azonban az egyedülálló emberek gazdagabb és változatosabb társadalmi életet élnek. A kutatók az ok-okozati összefüggésekre voltak kíváncsiak, vagyis hogy a házasok hanyagolják-e nagyobb valószínűséggel a társas kapcsolataikat, vagy azok, akik sok időt töltenek a szeretteikkel, alapból kisebb eséllyel házasodnak meg.

Mivel a házasok több figyelmet fordítanak egymásra, kevesebb idejük marad a barátokra. Fotó: Getty Images

A témát vizsgáló tanulmány eredményei szerint inkább az előbbiről lehet szó. A hat esztendőt átölelő kutatásban több mint 2700 számolt be rendszeresen arról, hogy milyen kapcsolatot tart fent a barátaival és a családtagjaival. Az első mintavételkor minden résztvevő egyedülálló volt és 50 év alatti, sokuk azonban az évek alatt párt talált magának és meg is házasodott. Az eredmények egyértelműen arra utalnak, hogy az egyedülállók több időt töltöttek a szeretteikkel, míg a párkapcsolatban élők esetében ez az idő lecsökkent. Kiderült az is, hogy mindegy, milyen régóta tart egy párkapcsolat, a távolságtartás mértéke nagyjából változatlan marad - vagyis nem csak a párkapcsolat korai szakaszában hanyagoljuk a barátokat és családtagokat.

Megfigyelték, hogy az egyedülállóak gyakrabban vonják be testvéreiket a mindennapi tevékenységekbe, és összességében többször jelezték, hogy örömmel töltötte el őket az együtt töltött idő. Az egyedülállók nagyobb arányban vesznek részt civil kezdeményezésekben és jótékonysági akciókban is. A házas és egyedülálló nők társas kapcsolatai között jóval nagyobb eltérést figyeltek meg, mint a férfiaknál. A kutatók szerint ennek az egyik oka az lehet, hogy a nőkre hagyományosan sokkal több feladat hárul a közös háztartás elvezetésével, míg a férfiak több szabadidőt tudnak felszabadítani.