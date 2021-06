Meglepő titkok: ettől lehet boldog a házasság

Egyszerre fekszenek le aludni

Sokan azt hiszik, tudják, mitől lesz boldog egy házasság, ennek ellenére érdemes lehet másokat is meghallgatni a témában - lehet, hogy tudnak olyan titkokat, amiknek a megismerése a mi kapcsolatunknak is a javára válhat. A The Healthy több szakembert is megkérdezett, lássuk, mit mondanak:

Egy, a Pittsburghi Egyetem kutatói által végzett vizsgálatból - amelybe 46 heteroszexuális házaspárt vontak be - kiderült, hogy azok a feleségek a boldogabbak, akik az esetek 90 százalékában egyszerre fekszenek le aludni a férjükkel. Azoknak a nőknek viszont, akik kevésbé voltak elégedettek a házasságukkal, a tanulmány szerint csak az esetek kb. felében sikerült ezt megvalósítani. "Ha az időbeosztásunk nem engedi, hogy a párunkkal egy időben térjünk nyugovóra, törekedjünk arra, hogy a nap folyamán minél több időnk legyen kapcsolódni egymáshoz" - javasolja a tanulmány szerzője, Heather Gunn pszichológus, alváskutató.

Nem érzik kötelezőnek, hogy kibéküljenek elalvás előtt

11 tanács sokat veszekedő pároknak - kattintson!

"Még a legboldogabb párok is elalszanak úgy, hogy dühösek egymásra valamilyen vita, veszekedés miatt" - mondja Shaunti Feldhahn társadalomkutató. A szakember úgy vélekedik, ha csak azért erőltetjük a kibékülést, hogy ne feküdjünk le haraggal, akkor megvan a veszélye, hogy olyasmit mondunk, amit később megbánunk. Feldhahn szerint a trükk az, hogy másnap, tiszta fejjel, higgadtan újra elkezdjünk foglalkozni a problémával, ahelyett, hogy figyelmen kívül hagynánk vagy elfelejtenénk azt.

h i r d e t é s

Nagy baráti társaságuk van

Erősíti a házasságot, ha mindkét fél rendszeresen találkozik a saját baráti körével. Pepper Schwartz szexológus, szociológus szerint azok, akiknek nagy baráti társaságuk van, jellemzően boldogabbak a párkapcsolatukban, mint azok, akik minden energiájukat a szerelmükre összpontosítják. "Ha nincsenek annyira elszigetelve másoktól, és nem csak egymástól függnek, az nem elvesz a kapcsolatból, hanem gazdagítja azt" - fogalmaz a szakember.

Mitől lesz boldog egy házasság? Fotó: Getty Images

Őszinték, de nem kegyetlenül

Egy kapcsolatban fontos, hogy mindig őszinték legyünk, de az is legalább ugyanannyira lényeges, hogy az igazságot ne túl nyersen, kegyetlenül mondjuk ki. Feldhahn kutatásai során arra jutott, hogy a legboldogabb házaspárok tekintettel vannak a másik érzéseire, amikor valami olyat hoznak szóba, amit esetleg nehéz lehet hallani. "Néhány pár úgy beszélget a házastársával, ahogyan egy közeli barátjával soha nem merné megtenni, és ez baj. A legboldogabb párok ugyanolyan hangnemet ütnek meg a magánéletben, mint nyilvánosan például egy barátjukkal szemben" - magyarázza a társadalomkutató.

Nem mindig a gyerekeik az elsők

"Senkinek nem árulok el titkot azzal, hogy azt mondom, gyermeket nevelni kimerítő. De ha minden energiánkat a gyerekre összpontosítjuk, kevés időnk marad arra, hogy a párunkra is figyeljünk" - hangsúlyozza Irina Firstein párterapeuta. Ha gyerek is van a családban, a szülőknek sokkal nehezebb érdemi időt kettesben tölteniük, így amikor adódik rá alkalom, azt nagyon meg kell becsülni és ki kell használni. Firstein azt mondja, ilyenkor kapcsoljuk ki a telefonunkat, és ne csak a tévét bámuljuk szótlanul. Beszélgessünk, menjünk el vacsorázni, vagy készítsünk valamilyen finom ételt otthon, de a közös, városnézős séta is jó ötlet lehet.

Nyilvánosan sem félnek kifejezni érzelmeiket

"A boldog párok nagyobb valószínűséggel ölelkeznek és fogják egymás kezét nyilvánosan, mint azok, akik kevésbé elégedettek a kapcsolatukkal" - mutat rá Schwartz. Szerinte az, hogy a felek fogják egymás kezét, nemcsak az összeveszést nehezíti meg, de csökkenti a feszültséget és a kortizol nevű stresszhormon szintjét is. "Érzelmi megerősítésként szolgál, hogy egy pár és egy csapat vagytok, nem csak magatokra vagytok utalva" - így a szakember.

Kompromisszumot kötnek, nem áldozatot hoznak

"A kapcsolatoknak a kölcsönös boldogságról kell szólniuk, ami azt jelenti, hogy a pároknak rugalmasnak kell lenniük, ha nézeteltérések merülnek fel" - állítja Firstein. Ahelyett viszont, hogy automatikusan engednénk a másik követeléseinek, érdemesebb egy köztes megoldást találni, ami mindkét félnek egyformán jó. "Nem szeretem az 'áldozat' szót, mert sértődéshez vezet. A kompromisszum azt jelenti, hogy néha az én módszeremmel csináljuk a dolgokat, néha a tiéddel. Mindketten adnak egy kicsit" - húzza alá a párterapeuta.