Miért ne jóddal fertőtlenítsük a sebet?

Bőrünk megakadályozza, hogy a környezetünkben lévő számtalan kórokozó a szervezetünkbe jutva különféle megbetegedést okozzon. Mindazonáltal a sérülések és sebek kezelésekor nemcsak a bacilusok okozhatnak bajt, hanem akár a fertőtlenítőszerek is.

Minden nyílt seb, sérülés kaput nyit a szervezet belseje felé a legkülönbözőbb kórokozó mikroorganizmusok, a baktériumok, gombák, vírusok számára. Ezért nagyon fontos a sebek fertőtlenítése és steril kezelése a teljes gyógyulásig. Bővebben erről az alábbi cikkünkben írtunk!

Tévhit: nem szabad kimosni

Házilag csak akkor kezeljünk le egy sebet, ha a sérülés mindössze felszíni, komolyabb esetekben azonnal orvoshoz kell fordulni. A különféle sebesülések ellátásánál nagyon fontos, hogy kitisztítsuk a sebet és megakadályozzuk a sebfertőzést, az elhalt szövetek, a lepedék, valamint a csirák és baktériumok ugyanis jelentősen hátráltatják a sebgyógyulás folyamatát.

h i r d e t é s

Tévhit: elég "körbejódozni"

Az otthoni sebkezelés során az első lépés a seb kitisztítása, a szemmel látható szennyeződések eltávolítása, amelyhez folyó víz vagy egy kis langyos kamillás főzet kiválóan alkalmas lehet. Ez a folyamat fájdalommal vagy csípő érzettel is járhat.

Sérülés esetén legjobb, ha a sebkezelés nem csak a sérülés fertőtlenítéséből áll. Használjunk olyan sebkezelő készítményt, ami elősegíti a sebgyógyulást is, valamint nem tartalmaz jódot, így elkerüljük az esetleges allergiás reakciót.

Ezt követi a fertőtlenítés, hogy a szemmel nem látható, fertőzést okozható szennyeződéseket is eltávolítsuk. Sok sebfertőtlenítőnél körültekintően kell eljárni, mert nem kerülhetnek a sebbe, ezért érdemes olyan típusút otthon tartani, amellyel nemcsak a sérülés széleit fertőtleníthetjük, hanem magát a sebet is.

A tisztítás és a fertőtlenítés után a sebet le kell fedni

Tévhit: ha csíp, jó

A fertőtlenítő készítmények akkor megfelelőek, ha a legtöbb fertőzést okozó mikroorganizmus ellen hatásosak, de az emberi szervezetre nem ártalmasak, és nem okoznak allergiát. Fontos, hogy alkalmazásuk egyszerű legyen, ne igényeljen speciális szakértelmet. Ne használjunk allergia estén jódot, továbbá ecetet, konyhasót, alkoholokat, vizeletet, nyálat, illetve az úgynevezett piros ecsetelőt!

Tévhit: jó vastagon kenjük vagy szórjuk be

Célszerű folyékony fertőtlenítőket használni, kerüljük a zsíros krémeket, de a hintőpor használatát is kerülni érdemes. Ezek alatt ugyanis elszaporodhatnak a baktériumok, akár komoly felülfertőződést eredményezve. Jód alkalmazása esetén ügyeljünk az allergia lehetőségére is! Kisgyerekek esetében különösen fontos, hogy mértékkel használjuk!

Tévhit: szabad levegőn gyógyul a leghamarabb

A tisztítás és a fertőtlenítés után a sebet le kell fedni, hogy megóvjuk a további sérülésektől és felülfertőződésektől. Fontos, hogy nyílt sebre csak steril kötözőszer helyezhető - érdemes kerülni a száraz vattát vagy gézlapot, ezek ugyanis a sebbe ragadva gátolhatják a gyógyulást, helyette a nedves sebkezelési eljárásokat javasolt alkalmazni.

Tévhit: Ha viszket, akkor gyógyul

A kisebb sérüléseket, vágásokat, horzsolásokat otthon is el lehet látni. Viszont ha pár nap után továbbra is fájdalmas, erős bőrpír kíséri, viszket, nem mutat javulást, akkor orvoshoz kell fordulni. Vegyük figyelembe, hogy a cukorbetegek, a szteroidos kezelés alatt állók és a különféle keringési betegségben szenvedők hajlamosabbak a sérülésekre, a fertőzésekre, és lassabban is gyógyulnak a sebeik.