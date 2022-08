Koronavírus: jó hír a kisgyerekes családoknak

Minden szülő jól ismeri a kisgyermekes évek nehézségeit. Ezek közé tartozik például az is, hogy a kicsik szinte hetente visznek haza újabb fertőzéseket a bölcsődéből, óvodából vagy iskolából, amelyeket aztán anyjuknak és apjuknak is továbbadnak. Arra viszont valószínűleg már kevesebben gondolnak, hogy a szülőknek ebből akár előnyük is származhat egy járványhelyzetben. Egy új kutatás azonban kiderítette, hogy a gyakori náthás megbetegedés jelentősen csökkenti annak esélyét, hogy a kisgyermeket nevelő apáknál és az anyáknál súlyos lefolyású COVID-19 alakuljon ki – számolt be az eredményekről a MedicalXpress.

Ki gondolta volna, hogy van jó oldala is annak, ha 2 hetente hazahoz valamilyen betegséget a gyerek? Fotó: Getty Images

Jelentősen csökken a kockázat

Mint ismert, a közönséges megfázást is koronavírus okozza. Ezért már jó ideje megfogalmazódott tudósokban az a hipotézis, miszerint ezek az „alacsonyabb szintű”, vagyis enyhébb fertőzések akár az új típusú koronavírus okozta megbetegedéstől is megvédhetnek valamilyen szinten. Ezt próbálták bizonyítani egy új kutatásban. Azt a felvetést, hogy a megfázás megvéd a súlyos COVID-19-től, nem tudták alátámasztani, azt viszont igen, hogy a gyakori náthás megbetegedés biztosíthat bizonyos mértékű immunitást a komoly lefolyású koronavírus-fertőzéssel szemben – ismertette Dr. Matthew Solomon, a kutatás vezetője.

Az elmélet bizonyításához a tudósok 3 millió ember olyan egészségügyi adatait nézték át, amelyeket 2019 februárja és 2021 februárja között rögzítettek a központi adatbázisban. A rendelkezésre álló információk átfésülése után arra jutottak, hogy a gyermektelen felnőttek 49 százalékkal nagyobb eséllyel kerültek kórházban COVID-19 miatt, mint azok, akik 5 év alatti gyermeket neveltek. Emellett 76 százalékkal nagyobb volt az intenzív osztályra kerülés kockázata azoknál a betegeknél, akik háztartásában egy kisgyermek sem élt. Valamilyen szintű keresztimmunitás tehát valóban kialakulhat a szülőknél.

Nem ér fel az oltás védőképességével