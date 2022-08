„Ha az iskola ellenőrzési körén kívül eső, elháríthatatlan ok miatt az iskola működtetése nem lehetséges, az iskola igazgatójának jelzése alapján a köznevelésért felelős miniszter az érintett iskolában, feladatellátási helyen, évfolyamon vagy osztályban határozott időre tantermen kívüli, digitális munkarendet rendelhet el” – áll a tanévkezdésről szóló rendeletben, amely július 29-én jelent meg a Magyar Közlönyben. A lehetséges jogalkotói szándékról Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagóguskar elnökét kérdezték az InfoRádióban.

Negatív következménnyel is számolni kell

Több ok miatt is bizonytalan a szeptemberben induló tanév lefolyása. Horváth Péter szerint ide tartozik egyebek mellett a háború, illetve az energiaárak drasztikus emelkedése is. A téli időszakban a gázkészlet elhasználása is komoly problémát okozhat a közintézményekben, így elképzelhető, hogy célszerűbbnek látják majd a digitális oktatás bevezetését. Az alsó tagozatos diákoknál azonban az otthoni tanulásnak negatív következményei is lennének.

„Sok esetben nem is a tananyag elküldése, az online órák módja okozza a diákok és a pedagógusok számára a nehézséget, hanem a mindennapi élmények hiánya, amelyek nem feltétlenül a tananyaghoz kapcsolódnak. Az inspiráció, egymás segítése, maga a szocializálódás folyamata egy hosszabb távú áttérésnél a legnagyobb problémát jelenti” – magyarázta.